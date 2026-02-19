창간 80주년 경향신문

지난해 서울 집합건물 생애최초 매수자 절반은 30대

경향신문

본문 요약

지난해 서울지역 집합건물 생애최초 매수자의 절반이 30대인 것으로 나타났다.

생애최초 매수자 중 30대 비중은 올해 1월에도 높은 수준을 보이고 있다.

서울의 집합건물 1만5757건 중 생애최초 매수자의 등기 건은 6554건이었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

지난해 서울 집합건물 생애최초 매수자 절반은 30대

입력 2026.02.19 07:35

  • 김세훈 기자

이재명 대통령이 주말 사이 SNS에 집값 상승세를 잡겠다는 내용의 글을 올린 가운데 1일 서울 중구 남산타워에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 정효진 기자

이재명 대통령이 주말 사이 SNS에 집값 상승세를 잡겠다는 내용의 글을 올린 가운데 1일 서울 중구 남산타워에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 정효진 기자

지난해 서울지역 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등) 생애최초 매수자의 절반이 30대인 것으로 나타났다. 2010년 관련 통계 공개 이후 역대 최대치다.

19일 대법원 등기정보광장에 공개된 서울 집합건물 생애최초 매수자(등기 기준)의 연령대별 현황을 보면 전체 생애최초 등기 건수 6만1161건 중 30대의 매수 건수는 3만482건으로 49.84%에 달했다.

2024년 45.98%보다 약 4%포인트 늘어난 것으로, 대법원이 관련 통계를 공개한 2010년 이후 가장 높은 수준이다.

30대 매수 비중은 한국은행이 빅스텝(기준금리 0.5%포인트 이상 인상)을 단행하고 집값이 하락한 2022년에 36.66%까지 줄었다가 2023년 42.93%로 늘어난 뒤 3년 연속 증가 추세다.

지난해 30대 비중이 많이 늘어난 것은 10·15 대책 등 초강력 대출 규제로 일반 대출 수요가 줄어든 반면, 상대적으로 규제가 적은 신혼부부 주택구입자금이나 신생아 특례 디딤돌 대출 등 정책자금 이용자들의 수요가 늘어난 영향으로 보인다. 지난해 아파트값이 크게 오르면서 30대의 매수 심리를 부추겼다는 지적도 있다.

40대 매수비중은 2024년 24.05%에서 지난해 22.67%로 줄었고, 20대 매수 비중도 같은 기간 11.0%에서 10.64%로 감소했다. 50대 매수 비중은 12.6%에서 9.89%로 뚝 떨어졌다.

생애최초 매수자 중 30대 비중은 올해 1월에도 높은 수준을 보이고 있다. 서울의 집합건물 1만5757건 중 생애최초 매수자의 등기 건은 6554건이었다. 이 중 30대 비중(3520건)은 전체의 53.71%를 차지했다.

댓글