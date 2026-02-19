방사포 받은 김정은 “어느 나라에도 없는 무기…적수들 불안할 성과 계속 시위”

김정은 북한 국무위원장이 600㎜ 대구경방사포를 소개하며 “우리는 지속적으로 지정학적인 적수들에게 몹시 불안해할 국방 기술의 성과들을 계속 시위할 것”이라고 밝혔다. 조만간 열릴 노동당 9차 당대회를 앞두고 군사력 강화 역량을 대내외에 과시하려는 의도로 풀이된다.

김 위원장이 지난 18일 평양에서 열린 600㎜ 대구경방사포 증정식에서 연설하며 이같이 말했다고 북한 공식매체 조선중앙통신이 19일 보도했다.

통신에 따르면 김 위원장은 방사포에 대해 “세계적으로 가장 위력한 집초식 초강력 공격무기”라며 “정밀성과 위력에서 고정밀 탄도미싸일과의 차이 개념을 사실상 없앤 무기”라고 밝혔다.

김 위원장은 “어지간한 상식이 있는 사람이라면 이러한 무기체계가 그 어느 나라에도 없다는 것을 알아야 할 것”이라며 “가까운 몇년 어간에 세계의 그 어느 나라의 기술력도 이와 같은 무기체계급에 도달하지 못할 것이라는 것을 확신한다”고 주장했다.

김 위원장은 “특수한 공격 즉 전략적인 사명 수행에도 적합화되여 있다”고 밝혔다. 핵무기를 활용한 공격에도 이용될 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다. 그는 “인공지능 기술과 복합유도체계가 도입된 것”이라며 “현대전에서 공인되여 있는 포병의 역할과 개념을 완전히 바꿔놓았다”고 밝혔다.

김 위원장은 “분명히 이 무기가 사용된다면 교전 상대국의 군사 하부 구조들과 지휘 체계는 삽시에 붕괴될 것”이라며 “그 어떤 세력도 이 무기의 사용이 현실화될 때에는 그 무슨 ‘신의 보호’라는 것도 받지 못할 것”이라고 주장했다.

김 위원장은 “가장 강력한 공격력이 제일로 믿음직한 억제력으로 된다는 것은 의심할 여지 없는 법칙이고 철리”라며 군사력 강화에 계속 힘을 싣겠다고 밝혔다. 그는 “자위는 우리의 생명이고 힘이며 그 수단의 끊임없는 갱신과 급속한 증강은 우리의 불변한 목표”라고 했다.