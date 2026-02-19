창간 80주년 경향신문

방사포 받은 김정은 “어느 나라에도 없는 무기…적수들 불안할 성과 계속 시위”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

김정은 북한 국무위원장이 600㎜ 대구경방사포를 소개하며 "우리는 지속적으로 지정학적인 적수들에게 몹시 불안해할 국방 기술의 성과들을 계속 시위할 것"이라고 밝혔다.

통신에 따르면 김 위원장은 방사포에 대해 "세계적으로 가장 위력한 집초식 초강력 공격무기"라며 "정밀성과 위력에서 고정밀 탄도미싸일과의 차이 개념을 사실상 없앤 무기"라고 밝혔다.

김 위원장은 "어지간한 상식이 있는 사람이라면 이러한 무기체계가 그 어느 나라에도 없다는 것을 알아야 할 것"이라며 "가까운 몇년 어간에 세계의 그 어느 나라의 기술력도 이와 같은 무기체계급에 도달하지 못할 것이라는 것을 확신한다"고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

방사포 받은 김정은 “어느 나라에도 없는 무기…적수들 불안할 성과 계속 시위”

입력 2026.02.19 08:00

수정 2026.02.19 08:03

펼치기/접기
  • 박광연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

북한 조선중앙통신은 지난 18일 평양에서 김정은 국무위원장 참석 하에 600mm 대구경방사포 증정식 열렸다고 19일 보도했다. 연합뉴스

북한 조선중앙통신은 지난 18일 평양에서 김정은 국무위원장 참석 하에 600mm 대구경방사포 증정식 열렸다고 19일 보도했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 600㎜ 대구경방사포를 소개하며 “우리는 지속적으로 지정학적인 적수들에게 몹시 불안해할 국방 기술의 성과들을 계속 시위할 것”이라고 밝혔다. 조만간 열릴 노동당 9차 당대회를 앞두고 군사력 강화 역량을 대내외에 과시하려는 의도로 풀이된다.

김 위원장이 지난 18일 평양에서 열린 600㎜ 대구경방사포 증정식에서 연설하며 이같이 말했다고 북한 공식매체 조선중앙통신이 19일 보도했다.

통신에 따르면 김 위원장은 방사포에 대해 “세계적으로 가장 위력한 집초식 초강력 공격무기”라며 “정밀성과 위력에서 고정밀 탄도미싸일과의 차이 개념을 사실상 없앤 무기”라고 밝혔다.

김 위원장은 “어지간한 상식이 있는 사람이라면 이러한 무기체계가 그 어느 나라에도 없다는 것을 알아야 할 것”이라며 “가까운 몇년 어간에 세계의 그 어느 나라의 기술력도 이와 같은 무기체계급에 도달하지 못할 것이라는 것을 확신한다”고 주장했다.

김 위원장은 “특수한 공격 즉 전략적인 사명 수행에도 적합화되여 있다”고 밝혔다. 핵무기를 활용한 공격에도 이용될 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다. 그는 “인공지능 기술과 복합유도체계가 도입된 것”이라며 “현대전에서 공인되여 있는 포병의 역할과 개념을 완전히 바꿔놓았다”고 밝혔다.

북한 조선중앙통신은 지난 18일 평양에서 김정은 국무위원장 참석 하에 600mm 대구경방사포 증정식 열렸다고 19일 보도했다. 연합뉴스

북한 조선중앙통신은 지난 18일 평양에서 김정은 국무위원장 참석 하에 600mm 대구경방사포 증정식 열렸다고 19일 보도했다. 연합뉴스

김 위원장은 “분명히 이 무기가 사용된다면 교전 상대국의 군사 하부 구조들과 지휘 체계는 삽시에 붕괴될 것”이라며 “그 어떤 세력도 이 무기의 사용이 현실화될 때에는 그 무슨 ‘신의 보호’라는 것도 받지 못할 것”이라고 주장했다.

김 위원장은 “가장 강력한 공격력이 제일로 믿음직한 억제력으로 된다는 것은 의심할 여지 없는 법칙이고 철리”라며 군사력 강화에 계속 힘을 싣겠다고 밝혔다. 그는 “자위는 우리의 생명이고 힘이며 그 수단의 끊임없는 갱신과 급속한 증강은 우리의 불변한 목표”라고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글