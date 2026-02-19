창간 80주년 경향신문

출산 후 양육서 가장 어려운 건?…“돈보다 육체·정신적 힘듦”

경향신문

본문 요약

출산한 지 1년 안팎인 엄마들이 어린 자녀를 키울 때 가장 어려운 점은 경제적 부담이 아니라 육체적·정신적으로 지치고 힘든 상황인 것으로 나타났다.

출산 후 육아휴직을 포함해 취업 상태를 유지한 엄마는 2명에 1명꼴인 것으로 드러났다.

응답자 52.7%만 취업 상태를 유지했고, 출산 전후 취업에서 미취업으로 바뀐 경력 단절 여성은 25.1%였다.

출산 후 양육서 가장 어려운 건?…"돈보다 육체·정신적 힘듦"

입력 2026.02.19 08:03

  박채연 기자

아기 발바닥. 경향신문 자료 사진

아기 발바닥. 경향신문 자료 사진

출산한 지 1년 안팎인 엄마들이 어린 자녀를 키울 때 가장 어려운 점은 경제적 부담이 아니라 육체적·정신적으로 지치고 힘든 상황인 것으로 나타났다.

19일 한국보건사회연구원이 2024년 출산 경험이 있는 여성 1003명을 대상으로 지난해 8월18일부터 9월1일까지 양육의 어려움 등을 온라인 설문한 결과 이같이 나타났다. 1003명 중 첫째 아이 출산은 738명, 둘째 이상 출산은 265명이었다.

이들은 양육의 어려운 점으로 ‘육체적·정신적으로 힘듦’을 가장 많이 꼽았다. 전체 응답자의 48.8%가 이를 선택했다. 이어 비용이 많이 듦(18.0%), 일과 자녀 양육 병행의 어려움(17.8%) 순이었다.

출산 후 육아휴직을 포함해 취업 상태를 유지한 엄마는 2명에 1명꼴인 것으로 드러났다. 응답자 52.7%만 취업 상태를 유지했고, 출산 전후 취업에서 미취업으로 바뀐 경력 단절 여성은 25.1%였다. 미취업 상태 유지는 19.0%, 미취업에서 취업으로 바뀐 경우는 3.2%였다.

출산 이후 일을 그만둔 주된 이유로는 아이를 믿고 맡길 곳이 마땅치 않음(26.3%)이라는 응답이 가장 많았다. 이어 일·가정 양립제도 활용이 어려움(24.8%), 직장에서 일하는 것보다 육아를 전담하는 가치가 더 큼(18.3%) 등이었다.

여성과 달리 배우자인 남편의 경우에는 2024년 출산 전후 92.4%가 취업 상태를 유지하는 것으로 나타났다.

