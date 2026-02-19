삼척 남남서쪽 30㎞ 지역에서 규모 2.5 지진 발생

기상청은 19일 오전 8시 25분 43초 강원 삼척시 남남서쪽 30㎞ 지역에서 규모 2.5의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 북위 37.19도, 동경 129.07도다.

기상청은 “지진 발생 인근 지역의 경우 지진동을 느낄 수 있을 것으로 보인다”라며 “안전에 유의해달라”고 당부했다.