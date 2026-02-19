창간 80주년 경향신문

눈폭풍이 불러온 ‘죽음의 스키’···캘리포니아서 스키 타던 여행객 8명 숨져

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 캘리포니아에서 겨울 폭풍이 이는 가운데 스키를 타던 여행객 등 8명이 사망하고 1명이 실종됐다.

이들은 겨울 폭풍이 캘리포니아를 덮쳐 눈사태 경보가 내려진 전날 오지 스키 여행을 하다 변을 당했다.

스키 가이드 4명과 고객 11명으로 구성된 이들 일행 가운데 6명은 전날 구조됐으며, 이 가운데 2명은 곧바로 병원으로 이송됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

눈폭풍이 불러온 ‘죽음의 스키’···캘리포니아서 스키 타던 여행객 8명 숨져

입력 2026.02.19 09:13

수정 2026.02.19 09:55

펼치기/접기
  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제설 차량이 18일 캘리포니아주 소다 스프링스 근처에서 작업하고 있다. AP연합뉴스

제설 차량이 18일 캘리포니아주 소다 스프링스 근처에서 작업하고 있다. AP연합뉴스

미국 캘리포니아에서 겨울 폭풍이 이는 가운데 스키를 타던 여행객 등 8명이 사망하고 1명이 실종됐다.

18일(현지시간) AP·AFP 통신에 따르면 캘리포니아주 네바다카운티 보안관실은 주 북부 타호 호수 인근 캐슬피크 지역에서 눈사태에 휩쓸린 스키 여행 참가자 8명이 숨진 채 발견됐다고 밝혔다.

1명은 여전히 눈보라 속에서 실종된 상태로, 40여 명으로 구성된 구조대가 수색중이다. 보안관실은 가족에게 “구조 작업을 (시신) 수습 작업으로 전환했다”고 통보하는 등 사실상 실종자가 사망한 것으로 추정하고 있다.

이들은 겨울 폭풍이 캘리포니아를 덮쳐 눈사태 경보가 내려진 전날 오지 스키 여행을 하다 변을 당했다.

스키 가이드 4명과 고객 11명으로 구성된 이들 일행 가운데 6명은 전날 구조됐으며, 이 가운데 2명은 곧바로 병원으로 이송됐다.

스키 여행을 주관한 여행사 ‘블랙버드 마운틴 가이드’는 이들이 기지로 복귀하던 도중 사고를 당했다고 설명했다.

보안관실은 악천후 예보에도 여행을 강행한 결정에 대해 조사할 예정이라고 말했다.

캘리포니아주는 지난 15일부터 시작된 겨울 폭풍이 이어지면서 지역에 따라 폭우와 폭설이 내리고 있다. 사고 지역을 관할하는 시에라 눈사태 센터는 눈사태 위험이 여전히 크다며 해당 지역 접근을 자제할 것을 권고했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글