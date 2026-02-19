“주거안정지원금·이사비·월세 지원”···대전시, 전세사기피해자 지원 사업 추진

피해자 1인당 1회 맞춤형 지원

대전시는 전세사기 피해 시민의 주거 안정과 일상 회복을 돕기 위해 ‘2026년 전세사기피해자 지원사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 피해자가 즉각 체감할 수 있는 현금성·생활 밀착형 지원에 초점이 맞춰졌다. 지원 대상은 ‘전세사기피해자 특별법’에 따라 전세사기 피해자로 결정된 시민 가운데 피해 주택 소재지와 주민등록이 모두 대전에 있는 경우다.

지원은 전세사기 피해자 1명당 1회로, 주거안정지원금과 이사비, 월세 지원으로 구성된다.

주거안정지원금은 피해 가구의 생활 안정을 위해 가구원 수에 따라 차등 지급된다. 1인 가구 60만원, 2인 가구 80만원, 3인 이상 가구는 100만원까지 1회 지원된다. 지원금은 이사 준비 비용이나 생계비 등 피해자가 필요한 용도로 사용할 수 있다.

공공임대주택으로 이주하는 경우에는 실제 이사업체에 지불한 비용을 기준으로 최대 100만원의 이사비를 1회 지원한다. 사다리차 이용비, 에어컨 이전 설치비 등 이사 과정에서 발생하는 필수 비용도 포함된다.

또 피해 주택이 경·공매로 넘어간 뒤 새로운 민간주택으로 이사한 경우에는 월 최대 40만원의 월세를 최장 12개월간 지원한다. 다만 관리비와 공과금은 제외되며 가족 소유 주택으로 이사한 경우에는 지원 대상에서 제외된다.

이번 사업은 주거안정지원금을 공통으로 지원하되 피해자의 상황에 따라 이사비 또는 월세 지원 등 필요한 항목을 선택해 신청할 수 있도록 설계됐다. 획일적 지원이 아닌 맞춤형 회복 지원에 중점을 둔 것이 특징이다.

보증금을 전액 회수했거나 국민기초생활수급자·긴급복지지원 대상자, 또는 다른 제도를 통해 동일·유사한 지원을 이미 받은 경우에는 일부 또는 전부 지원에서 제외될 수 있다.

대전시는 올해 전액 시비 12억원을 편성했으며 연중 상시 접수를 통해 지원을 이어갈 계획이다.

신청은 피해자 본인 또는 가족에 한해 대리 신청이 가능하며 전세피해지원센터 방문이나 정부24 온라인을 통해 접수할 수 있다. 지원금은 심사 절차를 거쳐 매월 10일과 25일쯤 지급된다.