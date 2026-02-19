경북농기원, 수출용 포도 ‘글로리스타’ 재배 지침서 발간

경상북도농업기술원은 수출용 포도 신품종 ‘글로리스타(Glory Star)’의 안정적인 재배 정착과 고품질 생산을 지원하기 위해 수출용 포도 신품종 글로리스타 재배 지침서를 발간했다고 19일 밝혔다.

글로리스타는 경북농기원에서 개발한 신품종이다. 아삭하고 청량한 식감과 높은 당도, 비교적 큰 과립이 특징이다. 10월 상순 수확하는 만생종으로 고온 조건에서도 착색이 안정적인 편이어서 기후변화 환경에서도 재배할 수 있다.

씨 없이 껍질째 먹을 수 있어 소비자 선호도가 높고 붉은색 과일을 선호하는 동남아 수출 시장을 겨냥한 품종으로 평가된다.

이번에 발간된 재배 지침서는 현장 활용성을 고려한 월별 관리 지침서다. 품종 특성, 수분 관리, 전정 및 신초 관리, 병해충 방제, 착색 및 당도 관리 등 글로리스타 재배 전 과정을 담았다.

재배 과정에서 발생하는 문제를 줄이고 품질 편차를 최소화할 수 있도록 관리 요점 중심으로 구성해 초보 농가부터 선도 농가까지 활용할 수 있도록 했다.

국내 포도 산업은 샤인머스켓 재배 확산에 따른 과잉 생산과 가격 하락으로 품종 다양화와 수출 경쟁력 확보가 중요한 과제로 꼽힌다.

글로리스타는 샤인머스켓 중심의 단일 품종 구조를 보완하고 농가 소득 안정과 포도 수출 경쟁력 강화에 기여할 품종으로 주목받고 있다고 농기원은 설명했다.

조영숙 경북도농기원장은 “이번 재배 지침서는 글로리스타 재배 안정성을 높이고 농가의 고품질 포도 생산에 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 표준 재배 기술 보급을 통해 경북 포도 산업 경쟁력을 강화하겠다”고 밝혔다.