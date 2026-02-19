주민 4014명 참여해 3060만원 모금 소액환급금 모아 학생 장학금으로 활용

서울 중랑구가 2025년 12월 말 기준으로 지방세 환급금 기부금 누적액이 3000만원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

지방세 환급금 기부제는 자동차 연납 후 매도·폐차, 국세 경정에 따른 지방소득세 조정 등으로 발생한 환급금을 기부할 수 있게 만든 제도다. 장기간 찾아가지 않는 소액 환급금 문제를 풀기 위해 2013년부터 환급금을 중랑장학기금으로 적립하도록 운영해 왔다.

그 결과 현재까지 총 4014명의 주민이 참여해 약 3060만원이 모였다. 기부 금액은 10원부터 36만원까지 다양하다. 2025년 한 해에만 512명이 참여하는 등 자발적인 동참이 이어지며 기부금은 지역 내 학생들을 위한 장학금으로 활용되고 있다.

그 외 구는 104억원 규모의 장학기금을 별도로 운영하고 있다. 2025년에는 상·하반기 두 차례에 걸쳐 752명에게 약 4억8000여만원의 장학금을 지급하는 등 현재까지 총 8318명에게 71억7000여만원의 장학금을 지원하며 지역 인재 육성을 이어가고 있다.

류경기 중랑구청장은 “작은 금액이 모여 의미 있는 나눔으로 이어지고 있다”며 “앞으로도 주민이 함께 참여하는 기부 문화를 이어가겠다”고 말했다.