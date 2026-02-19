창간 80주년 경향신문

중랑구, 지방세 환급금 기부금 3000만원 돌파

경향신문

서울 중랑구가 2025년 12월 말 기준으로 지방세 환급금 기부금 누적액이 3000만원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

지방세 환급금 기부제는 자동차 연납 후 매도·폐차, 국세 경정에 따른 지방소득세 조정 등으로 발생한 환급금을 기부할 수 있게 만든 제도다.

장기간 찾아가지 않는 소액 환급금 문제를 풀기 위해 2013년부터 환급금을 중랑장학기금으로 적립하도록 운영해 왔다.

중랑구, 지방세 환급금 기부금 3000만원 돌파

입력 2026.02.19 09:48

수정 2026.02.19 09:49

  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

주민 4014명 참여해 3060만원 모금

소액환급금 모아 학생 장학금으로 활용

류경기 중랑구청장이 중랑장학생 장학 증서 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 중랑구 제공.

류경기 중랑구청장이 중랑장학생 장학 증서 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 중랑구 제공.

서울 중랑구가 2025년 12월 말 기준으로 지방세 환급금 기부금 누적액이 3000만원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

지방세 환급금 기부제는 자동차 연납 후 매도·폐차, 국세 경정에 따른 지방소득세 조정 등으로 발생한 환급금을 기부할 수 있게 만든 제도다. 장기간 찾아가지 않는 소액 환급금 문제를 풀기 위해 2013년부터 환급금을 중랑장학기금으로 적립하도록 운영해 왔다.

그 결과 현재까지 총 4014명의 주민이 참여해 약 3060만원이 모였다. 기부 금액은 10원부터 36만원까지 다양하다. 2025년 한 해에만 512명이 참여하는 등 자발적인 동참이 이어지며 기부금은 지역 내 학생들을 위한 장학금으로 활용되고 있다.

그 외 구는 104억원 규모의 장학기금을 별도로 운영하고 있다. 2025년에는 상·하반기 두 차례에 걸쳐 752명에게 약 4억8000여만원의 장학금을 지급하는 등 현재까지 총 8318명에게 71억7000여만원의 장학금을 지원하며 지역 인재 육성을 이어가고 있다.

류경기 중랑구청장은 “작은 금액이 모여 의미 있는 나눔으로 이어지고 있다”며 “앞으로도 주민이 함께 참여하는 기부 문화를 이어가겠다”고 말했다.

