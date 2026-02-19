창간 80주년 경향신문

항생제 내성 ‘살모넬라’ 치료 물질…AI로 찾아냈다

경향신문

본문 요약

인공지능 기술로 발굴한 신약 후보 물질이 기존 항생제에 내성을 가진 살모넬라균을 막아 염증성 장질환 치료에 효과가 있는 것으로 확인됐다.

이후 AI 예측 결과를 바탕으로 단계적인 실험 검증을 진행하면서, 기존 탐색 방식보다 신속하게 신약 후보 물질을 찾아냈다.

실험 결과, AI 기반으로 발굴된 펩타이드는 살모넬라 감염으로 인한 장 염증을 효과적으로 억제했으며, 염증 유발 물질의 분비를 조절하고 장 점막을 보호하는 작용도 확인됐다.

입력 2026.02.19 09:56

  • 반기웅 기자

국립호남권생물자원관

인공지능(AI) 기술로 발굴한 신약 후보 물질이 기존 항생제에 내성을 가진 살모넬라균을 막아 염증성 장질환 치료에 효과가 있는 것으로 확인됐다.

기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관은 AI 분석을 통해 찾아낸 신규 펩타이드가 살모넬라 감염으로 인한 장 염증을 완화하고 장 점막을 보호하는 효과를 보였다고 19일 밝혔다.

펩타이드는 단백질을 이루는 작은 조각으로, 아미노산 2~50개가 연결된 물질이다. 몸속에서 세포 간 신호 전달과 면역 조절, 조직 회복 등 다양한 생리적 기능을 수행한다.

살모넬라에 의한 감염성 대장염은 사람과 가축 모두에서 흔히 발생하지만, 최근에는 항생제 내성 균주의 증가로 치료가 점차 어려워지고 있다. 특히 가축에서는 성장 지연과 사료 효율 저하, 폐사율 증가로 이어져 축산 생산성 저하와 방역 비용 증가의 원인이 되고 있다.

살모넬라에 감염된 마우스(파란색 선)는 시간이 지남에 따라 체중이 감소한 반면, 펩타이드를 투여한 처리군(초록색 선)과 항생제 처리군(보라색 선)에서는 체중이 유지된 것으로 나타남. 국립호남권생물자원관 제공

연구진은 섬·연안 야생생물에서 대규모 유전 정보를 확보한 뒤, AI 분석을 통해 항균 효과가 뛰어날 것으로 예측되는 펩타이드를 선별했다. 이후 AI 예측 결과를 바탕으로 단계적인 실험 검증을 진행하면서, 기존 탐색 방식보다 신속하게 신약 후보 물질을 찾아냈다.

실험 결과, AI 기반으로 발굴된 펩타이드는 살모넬라 감염으로 인한 장 염증을 효과적으로 억제했으며, 염증 유발 물질의 분비를 조절하고 장 점막을 보호하는 작용도 확인됐다. 장질환 감소율은 기존 항생제인 키프로플록사신의 87.78%보다 높은 89.17%로 나타났다.

박진영 국립호남권생물자원관장은 “인공지능을 활용한 섬·연안 야생생물 유래 펩타이드 발굴은 기존 신약 개발의 한계를 극복할 수 있는 중요한 접근법”이라며 “이번 연구는 항생제 내성균으로 인해 치료가 어려운 장질환에 대해 새로운 대안을 제시한 의미 있는 성과”라고 했다.

