[속보]경찰, ‘모텔 연쇄사망’ 피의자에 살인죄 적용···“사망 가능성 충분히 인지”

서울 강북구 일대 숙박업소에서 남성 2명을 숨지게 하고 1명에게 상해를 입힌 혐의를 받는 20대 여성 김모씨가 살인 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

서울 강북경찰서는 19일 김씨를 살인, 특수상해, 마약류관리에관한법률 위반 등 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.

경찰은 애초 김씨에게 고의성이 없다고 보고 상해치사 혐의를 적용해 수사했으나, 피해자들이 사망할 가능성을 인지한 상태에서 범행을 저질렀다고 판단해 죄명을 살인으로 변경했다. 경찰은 김씨가 피해자들이 사망한 2~3차 범행에서는 1차 범행 때보다 약물 투여량을 늘렸다고 진술한 점과 휴대전화 포렌식 자료 등을 종합해 고의성이 인정된다고 봤다.

다만 김씨는 “잠을 재우려 했을 뿐 사망할 줄은 몰랐다”며 고의성을 부인하고 있다.

경찰에 따르면 김씨는 지난해 12월14일 경기 남양주시의 한 카페에서 교제하던 A씨에게 약물을 탄 음료를 피로해소제라고 속여 건넸다. 이를 마신 A씨는 의식을 잃었다가 병원 치료 후 회복했으며, 김씨를 의심해 경찰에 신고했다.

김씨는 지난달 29일에는 알고 지내던 B씨와 서울 강북구의 한 숙박업소에 투숙한 뒤, 약물을 섞은 음료를 마시게 해 의식을 잃게 한 후 혼자 퇴실했다. B씨는 다음날 숨진 채 발견됐다.

또 지난 9일에는 C씨와 함께 강북구의 다른 숙박업소에 투숙해 같은 수법으로 범행을 저질러 C씨를 숨지게 한 혐의를 받는다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 김씨를 추적했고 자택 앞에서 긴급체포했다.

경찰은 현재 확인된 피해자 3명 외에 또 다른 피해자가 있는지 수사하고 있다.