창간 80주년 경향신문

미·이란 긴장 고조에도 ‘19만전자’에 코스피, 5670선 ‘신고가 경신’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

설 연휴 이후 첫 거래일인 19일 코스피가 5600선도 넘어서며 '역대 최고가 랠리'를 이어갔다.

이날 삼성전자는 장중 5.35% 급등한 19만900원까지 오르면서 역대 최고가를 경신했다.

4거래일 연속 상승한 삼성전자는 최근 3거래일간 '17만원', '18만원', '19만원'선을 차례로 넘겼다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미·이란 긴장 고조에도 ‘19만전자’에 코스피, 5670선 ‘신고가 경신’

입력 2026.02.19 10:01

수정 2026.02.19 10:29

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

코스피가 장중 사상 처음으로 5600선을 돌파한 19일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 시황이 표시돼 있다. 문재원 기자

코스피가 장중 사상 처음으로 5600선을 돌파한 19일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 시황이 표시돼 있다. 문재원 기자

설 연휴 이후 첫 거래일인 19일 코스피가 5600선도 넘어서며 ‘역대 최고가 랠리’를 이어갔다. 미·이란 갈등이 고조됐지만 삼성전자가 ‘19만전자’를 돌파하고 조선·방산주 등이 오히려 수혜를 본 영향이다.

이날 오전 9시44분 기준 코스피는 전장보다 164.58포인트(2.99%) 오른 5671.59에 거래되고 있다. 반도체를 비롯해 조선, 방산, 증권 등 주요 대형주가 강세를 보이면서 코스피는 개장과 동시에 5600선을 넘어섰다.

특히, 삼성전자가 장중 5% 넘게 급등하며 지수를 끌어올리는 데에 결정적 역할을 했다. 이날 삼성전자는 장중 5.35% 급등한 19만900원까지 오르면서 역대 최고가를 경신했다. 4거래일 연속 상승한 삼성전자는 최근 3거래일간 ‘17만원’, ‘18만원’, ‘19만원’선을 차례로 넘겼다.

삼성전자 우선주의 시가총액도 110조원에 육박하며 시총3위 현대차(약 103조원)를 웃돌았다. SK하이닉스도 장중 91만3000원까지 오르며 강세를 보였다.

최근 공개된 미 증권거래위원회(SEC) 13F 보고서(기관투자가 포트폴리오 현황)에서 주요 기관과 헤지펀드들이 메모리반도체 기업 투자를 크게 늘린 것으로 나타나면서 투자심리를 자극한 영향이다. 이를 반영해 18일(현지시간) 뉴욕증시에서도 삼성전자 경쟁사인 마이크론은 5.3% 상승마감했다.

미국과의 조선업 협력 가시화 움직임에 HD현대중공업(7.37%) 등 조선주가 강세를 보이고 국제 정세 불안에 방산주도 강세를 보이며 지수를 뒷받침했다. 정부 정책과 실적 개선 기대감에 미래에셋증권(15.42%), 한국금융지주(11.84%), 키움증권(8.41%) 등 증권주도 급등세를 보였다.

코스피는 강세를 보였지만 환율은 약세였다. 이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 6.1원 오른 1451.0원에 거래를 시작하며 1450원을 넘어섰다. 미국의 통화정책 불확실성이 커진 영향이다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글