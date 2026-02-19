미·이란 긴장 고조에도 ‘19만전자’에 코스피, 5670선 ‘신고가 경신’

설 연휴 이후 첫 거래일인 19일 코스피가 5600선도 넘어서며 ‘역대 최고가 랠리’를 이어갔다. 미·이란 갈등이 고조됐지만 삼성전자가 ‘19만전자’를 돌파하고 조선·방산주 등이 오히려 수혜를 본 영향이다.

이날 오전 9시44분 기준 코스피는 전장보다 164.58포인트(2.99%) 오른 5671.59에 거래되고 있다. 반도체를 비롯해 조선, 방산, 증권 등 주요 대형주가 강세를 보이면서 코스피는 개장과 동시에 5600선을 넘어섰다.

특히, 삼성전자가 장중 5% 넘게 급등하며 지수를 끌어올리는 데에 결정적 역할을 했다. 이날 삼성전자는 장중 5.35% 급등한 19만900원까지 오르면서 역대 최고가를 경신했다. 4거래일 연속 상승한 삼성전자는 최근 3거래일간 ‘17만원’, ‘18만원’, ‘19만원’선을 차례로 넘겼다.

삼성전자 우선주의 시가총액도 110조원에 육박하며 시총3위 현대차(약 103조원)를 웃돌았다. SK하이닉스도 장중 91만3000원까지 오르며 강세를 보였다.

최근 공개된 미 증권거래위원회(SEC) 13F 보고서(기관투자가 포트폴리오 현황)에서 주요 기관과 헤지펀드들이 메모리반도체 기업 투자를 크게 늘린 것으로 나타나면서 투자심리를 자극한 영향이다. 이를 반영해 18일(현지시간) 뉴욕증시에서도 삼성전자 경쟁사인 마이크론은 5.3% 상승마감했다.

미국과의 조선업 협력 가시화 움직임에 HD현대중공업(7.37%) 등 조선주가 강세를 보이고 국제 정세 불안에 방산주도 강세를 보이며 지수를 뒷받침했다. 정부 정책과 실적 개선 기대감에 미래에셋증권(15.42%), 한국금융지주(11.84%), 키움증권(8.41%) 등 증권주도 급등세를 보였다.

코스피는 강세를 보였지만 환율은 약세였다. 이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 6.1원 오른 1451.0원에 거래를 시작하며 1450원을 넘어섰다. 미국의 통화정책 불확실성이 커진 영향이다.