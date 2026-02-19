두산로지스틱스솔루션, 다이소 양주센터 물류 자동화 수주…1620억원 규모

“국내 최고 수준 옴니채널 물류센터로 구현”

두산로지스틱스솔루션(DLS)이 1620억원 규모의 아성다이소 양주허브센터 물류 자동화 프로젝트를 수주했다고 19일 밝혔다. 이번 계약은 DLS 창사 이래 최대 규모로, 세종허브센터·세종온라인센터에 이어 양사가 체결한 3번째 대형 계약이다.

아성다이소 양주허브센터는 2028년 하반기 경기도 양주 은남산업단지에 전체면적 20만5943㎡(약 6만2406평)에 지상 4층, 높이 45ｍ 규모로 준공될 예정이다.

아성다이소 온·오프라인 전체 주문의 약 37%를 처리하는 핵심 거점으로, 온라인 재고와 오프라인 재고를 하나의 시스템에서 통합 관리하는 ‘옴니채널’ 방식을 적용할 예정이다.

DLS는 설계·건설 컨설팅을 비롯해 첨단 자동화 설비 공급, 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 구축, 유지보수 등 물류 자동화 솔루션의 전 과정을 총괄할 예정이다.

특히 DLS가 자체 개발한 최적화 알고리즘 기반의 창고관리시스템(WMS), 설비를 실시간으로 통합 제어하는 창고제어시스템(WCS), 센터별 재고를 최적화하는 주문관리시스템(OMS)이 구축된다. 또 최대 30㎏ 중량의 상품을 초당 5ｍ 속도로 이동하는 초고속 물류 셔틀 478대가 공급될 예정이라고 DLS는 설명했다.

DLS 관계자는 “이번 수주는 DLS가 보유한 기술력과 프로젝트 수행 능력이 업계 최고 수준임을 보여주는 사례”라며 “쿠팡·나이키 등 대형 물류센터와 다수의 제조 물류 자동화 프로젝트를 수행하며 축적한 경험을 바탕으로, 양주허브센터를 국내 최고 수준의 옴니채널 물류센터로 구현해 나가겠다”고 밝혔다.