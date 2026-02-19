‘함께 여는 내일, 다시 뛰는 대구’···‘대구시민주간’ 21~28일 운영

대구시는 ‘대구시민주간’인 오는 21일부터 28일까지 다양한 행사 등을 마련했다고 19일 밝혔다.

대구시는 국채보상운동 기념일인 21일 ‘시민의날 기념식’을 개최한다. 행사는 대구의 과거와 현재, 미래를 형상화한 주제공연과 시민의날 선포 퍼포먼스 등의 순으로 진행된다.

기념식에서는 독거노인과 소외계층을 위해 나눔을 실천한 인물 등 6명에게 ‘자랑스러운 시민상’이 수여된다.

오는 23일에는 대구독립운동기념관 건립을 주제로 한 포럼이 개최돼 시민 공감대를 형성할 예정이다. ‘2·28민주운동 어린이특별전’(21일~3월1일), 대구시립교향악단의 ‘2·28민주운동 제66주년 기념 특별연주회’(27일) 등도 계획돼 있다.

대구근대역사관·방짜유기박물관·향토역사관에서는 대구의 역사를 주제로 한 특강과 다채로운 답사 및 체험 프로그램(총 15개)이 오는 4월까지 순차적으로 진행된다.

대구시는 광복 이후부터 현재까지 대구의 변화와 시민의 삶을 담은 대구 역사총서 ‘사진으로 보는 대구 80년’을 지역 중·고교에 배부한다. 또 주요 사진 자료를 슬라이드 영상으로 제작해 시민의날 기념식에서 선보인다.

시민들이 일상에서 체감할 수 있는 다양한 이벤트도 진행된다. 시민주간에는 영·유아 및 어린이 체험시설인 대구어린이세상과 달성군 네버랜드, 대구국립과학관을 무료로 입장 가능하다. 시민들은 이마트·iM뱅크·더현대 대구·사유원 등 민간에서의 입장권 할인 등 혜택도 받을 수 있다.

시민의날 기념식 및 시민 참여 프로그램에 관한 자세한 사항은 대구문화예술진흥원 및 각 기관·업체 누리집에서 확인하면 된다.

대구시는 국채보상운동 기념일(21일)과 2·28민주운동기념일(28일) 등 자랑스러운 시민 정신을 기억하자는 의미를 담아 2017년부터 이 주간을 기념하고 있다. 2019년에는 시민주간 첫날인 21일을 시민의 날로 제정했다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “이번 시민주간은 어떠한 위기 앞에서도 연대와 헌신으로 응답했던 위대한 대구 시민정신을 다시금 되새기는 기회가 될 것”이라면서 “시민 여러분께서도 일상의 자리에서 묵묵히 내일을 준비하며 더 큰 도약을 위한 지혜를 모아주시길 바란다”고 말했다.