창간 80주년 경향신문

‘북한 무인기 침투 의혹’ 업체 대표 5차 조사···민간인 피의자 3명만 13차례

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

'북한 무인기 침투 사건'을 수사 중인 군·경합동조사 태스크포스가 북한에 무인기를 날려보낸 의혹을 받는 민간인 업체 대표에 대해 추가 조사를 벌였다.

19일 경향신문 취재를 종합하면, TF는 전날 무인기 제조업체 '에스텔엔지니어링' 대표 장모씨를 불러 5차 조사를 진행했다.

TF는 장씨와 함께 피의자로 입건한 업체 사내이사 오모씨와 대북이사 김모씨에 대해서도 각 4차례 조사를 진행했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘북한 무인기 침투 의혹’ 업체 대표 5차 조사···민간인 피의자 3명만 13차례

입력 2026.02.19 10:39

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

북한의 한국 무인기 침투 주장 등을 수사하고 있는 군·경 관계자들이 21일 서울의 한 사립대학 건물을 압수수색한 뒤 압수물품을 들고 이동하고 있다. 김태욱 기자

북한의 한국 무인기 침투 주장 등을 수사하고 있는 군·경 관계자들이 21일 서울의 한 사립대학 건물을 압수수색한 뒤 압수물품을 들고 이동하고 있다. 김태욱 기자

‘북한 무인기 침투 사건’을 수사 중인 군·경합동조사 태스크포스(TF)가 북한에 무인기를 날려보낸 의혹을 받는 민간인 업체 대표에 대해 추가 조사를 벌였다.

19일 경향신문 취재를 종합하면, TF는 전날 무인기 제조업체 ‘에스텔엔지니어링’ 대표 장모씨를 불러 5차 조사를 진행했다.

TF는 장씨와 함께 피의자로 입건한 업체 사내이사 오모씨와 대북이사 김모씨에 대해서도 각 4차례 조사를 진행했다. 민간인 피의자 3명에 대한 조사만 총 13차례 한 것이다.

오씨는 지난달 16일 채널A에 출연해 자신이 방사능 오염 수치를 확인하기 위해 무인기를 날렸다고 주장했다. 김씨는 과거 인터뷰 등에서 북한에 무인기를 보내는 일을 해왔다고 밝혔다.

정동영 통일부 장관은 전날 TF 조사 내용을 인용해 이재명 정부 출범 이후 무인기 침투가 총 4차례 있었다고 밝혔다.

TF는 또 민간인 피의자들을 지원하거나 무인기를 북한에 날려 보낸 행위에 개입한 현역 군인 3명과 국가정보원 직원 1명을 피의자로 입건했다. TF는 입건 피의자들에 대해 항공안전법 위반 혐의와 형법상 일반이적죄 혐의를 적용해 수사 중이다.

군·경, 무인기 침투에 군인·국정원도 입건···민간과 정보기관 연결고리 드러나나

‘북한 무인기 침투’ 사건을 수사 중인 군과 경찰이 국가정보원과 국군정보사령부를 상대로 동시에 강제수사에 나섰다. 국정원과 정보사 요원들을 피의자로 입건하고 압수수색도 진행했다. 북한에 무인기를 보내는 과정에 민간인과 정보기관이 공모한 정황이 포착된 것으로 보인다. 10일 경향신문 취재를 종합하면, 군·경 합동조사 태스크포스(TF)는 이날 북한으로 무...

https://www.khan.co.kr/article/202602101648001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글