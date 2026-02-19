‘북한 무인기 침투 의혹’ 업체 대표 5차 조사···민간인 피의자 3명만 13차례

‘북한 무인기 침투 사건’을 수사 중인 군·경합동조사 태스크포스(TF)가 북한에 무인기를 날려보낸 의혹을 받는 민간인 업체 대표에 대해 추가 조사를 벌였다.

19일 경향신문 취재를 종합하면, TF는 전날 무인기 제조업체 ‘에스텔엔지니어링’ 대표 장모씨를 불러 5차 조사를 진행했다.

TF는 장씨와 함께 피의자로 입건한 업체 사내이사 오모씨와 대북이사 김모씨에 대해서도 각 4차례 조사를 진행했다. 민간인 피의자 3명에 대한 조사만 총 13차례 한 것이다.

오씨는 지난달 16일 채널A에 출연해 자신이 방사능 오염 수치를 확인하기 위해 무인기를 날렸다고 주장했다. 김씨는 과거 인터뷰 등에서 북한에 무인기를 보내는 일을 해왔다고 밝혔다.

정동영 통일부 장관은 전날 TF 조사 내용을 인용해 이재명 정부 출범 이후 무인기 침투가 총 4차례 있었다고 밝혔다.

TF는 또 민간인 피의자들을 지원하거나 무인기를 북한에 날려 보낸 행위에 개입한 현역 군인 3명과 국가정보원 직원 1명을 피의자로 입건했다. TF는 입건 피의자들에 대해 항공안전법 위반 혐의와 형법상 일반이적죄 혐의를 적용해 수사 중이다.