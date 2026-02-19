장동혁 “대통령 SNS 답하느라 과로사할 뻔…관세협상 잘하라”

장동혁 국민의힘 대표가 19일 이재명 대통령을 향해 “대통령이 주신 SNS 질문에 답하느라 이번 설은 차례도 못 지내고 과로사할 뻔했다”고 말했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “야당 대표도 만나는 게 껄끄러우면 SNS로 소통하시는데 (도널드) 트럼프 대통령을 만나는 것도 껄끄러우면 SNS로라도 관세협상을 잘 해줬으면 한다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “대통령의 SNS에 온통 부동산만 담기고 있는데 대통령의 SNS에는 부동산뿐 아니라 환율, 물가, 일자리도 담겨야 한다”며 “무엇보다 지금 대통령이 맨 앞에 나서서 해결해야 할 문제는 관세다. 왜 이렇게 트럼프 앞에서는 대한민국 대통령이 작아지는지 모르겠다”고 했다.

앞서 장 대표는 지난 설 연휴 기간 이 대통령과 부동산 정책과 관련해 설전을 이어갔다. 이 대통령은 지난 16일 엑스에 장 대표가 주택 6채를 보유한 사실 등을 거론하며 “다주택자를 규제하면 안 되고 특혜를 유지해야 한다고 보느냐”는 글을 적었다. 전날에는 엑스에 “사회악은 다주택자들이 아니라 다주택이 돈이 되게 만든 정치인들”이라고 적었다.

장 대표도 전날 페이스북에서 “(노모께서) ‘날 풀리면 서울에 50억짜리 아파트 구경가기루 혔응께 그리 알어’라고 서울로 출발하는 아들 등 뒤에다 한 말씀 덧붙이신다”며 노모의 말을 빌려 이 대통령을 비판했다.