창간 80주년 경향신문

장동혁 “대통령 SNS 답하느라 과로사할 뻔…관세협상 잘하라”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 19일 이재명 대통령을 향해 "대통령이 주신 SNS 질문에 답하느라 이번 설은 차례도 못 지내고 과로사할 뻔했다"고 말했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "야당 대표도 만나는 게 껄끄러우면 SNS로 소통하시는데 트럼프 대통령을 만나는 것도 껄끄러우면 SNS로라도 관세협상을 잘 해줬으면 한다"며 이같이 말했다.

장 대표는 "대통령의 SNS에 온통 부동산만 담기고 있는데 대통령의 SNS에는 부동산뿐 아니라 환율, 물가, 일자리도 담겨야 한다"며 "무엇보다 지금 대통령이 맨 앞에 나서서 해결해야 할 문제는 관세다. 왜 이렇게 트럼프 앞에서는 대한민국 대통령이 작아지는지 모르겠다"고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

장동혁 “대통령 SNS 답하느라 과로사할 뻔…관세협상 잘하라”

입력 2026.02.19 10:43

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장동혁 국민의힘 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 권도현 기자

장동혁 국민의힘 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 권도현 기자

장동혁 국민의힘 대표가 19일 이재명 대통령을 향해 “대통령이 주신 SNS 질문에 답하느라 이번 설은 차례도 못 지내고 과로사할 뻔했다”고 말했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “야당 대표도 만나는 게 껄끄러우면 SNS로 소통하시는데 (도널드) 트럼프 대통령을 만나는 것도 껄끄러우면 SNS로라도 관세협상을 잘 해줬으면 한다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “대통령의 SNS에 온통 부동산만 담기고 있는데 대통령의 SNS에는 부동산뿐 아니라 환율, 물가, 일자리도 담겨야 한다”며 “무엇보다 지금 대통령이 맨 앞에 나서서 해결해야 할 문제는 관세다. 왜 이렇게 트럼프 앞에서는 대한민국 대통령이 작아지는지 모르겠다”고 했다.

앞서 장 대표는 지난 설 연휴 기간 이 대통령과 부동산 정책과 관련해 설전을 이어갔다. 이 대통령은 지난 16일 엑스에 장 대표가 주택 6채를 보유한 사실 등을 거론하며 “다주택자를 규제하면 안 되고 특혜를 유지해야 한다고 보느냐”는 글을 적었다. 전날에는 엑스에 “사회악은 다주택자들이 아니라 다주택이 돈이 되게 만든 정치인들”이라고 적었다.

장 대표도 전날 페이스북에서 “(노모께서) ‘날 풀리면 서울에 50억짜리 아파트 구경가기루 혔응께 그리 알어’라고 서울로 출발하는 아들 등 뒤에다 한 말씀 덧붙이신다”며 노모의 말을 빌려 이 대통령을 비판했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글