“85세에 왕복 통학만 7시간”…목원대 ‘할머니 미대생’ 졸업식서 총장상 받는다

이군자씨, 20일 한국화전공 학사 취득 “기회가 된다면 평생교육 강사로 활동”

“늦었다고 생각 안 했어요. 주어진 기회를 놓치지 않고 잡았을 뿐이죠.”

20일 열리는 목원대 2025학년도 전기 학위수여식에서 총장공로상을 받는 이군자씨(85)는 졸업 소감을 이렇게 밝혔다. 이씨는 경기 평택시에 거주하면서도 학기 중 월요일부터 목요일까지 대전으로 통학해 목원대 미술·디자인대학 미술학부 한국화전공 과정을 마치고 학사학위를 받는다.

그의 하루는 새벽 3~4시에 시작된다. 오전 6시5분 집 앞 마을버스를 타고 평택역으로 이동한 뒤 오전 6시51분 기차에 오른다. 대전역에 도착하면 다시 지하철을 타고 유성온천역에서 내려 스쿨버스나 시내버스로 학교에 향했다. 정문에 도착하는 시간은 오전 9시30분. 왕복 통학 시간만 7시간에 가까웠다.

이씨가 다시 공부를 시작한 이유는 ‘배움에 대한 갈증’이었다고 한다. 그는 “어린 시절 부모님이 공부를 시켜주지 못해 늘 배움이 아쉬웠다”고 말했다. 75세 무렵 중학교 검정고시에 합격했고 이어 고등학교 검정고시도 통과했다. 이후 2022년 평택의 한 대학에 진학해 전문학사학위를 취득했고 2024년 3월 목원대 미술·디자인대학 미술학부 한국화전공 3학년으로 편입했다.

젊은 시절 한복 제작 일을 했던 그에게 그림은 오랜 취미였다고 한다. 서예로 시작해 사군자를 그리고 수채화로 꽃을 그리며 색채의 매력에 빠졌다. 민화를 접하면서 한국화에 대한 관심이 깊어졌고 “제대로 배워보고 싶다”는 마음이 대학 진학으로 이어졌다.

이씨는 목원대를 선택한 이유에 대해 “한국화 분야에서 꾸준히 좋은 평가를 받아왔고 주변 추천도 있었다”고 설명했다. 당시 편입생은 2명이었지만, 다른 1명은 한 학기 뒤 학업을 중단했고 이씨는 끝까지 과정을 마쳤다.

정식 미술교육 경험이 없던 그는 과제 기준부터 낯설었다고 했다. 취미로 하던 습관대로 작은 화폭에 그림을 그렸다가 “작품 크기가 작으면 평가에 불리하다”는 조언을 듣고 기준을 새로 익혔다. 첫 학기 ‘채색화 표현기법’ 과목에서 C학점을 받기도 했다. 그는 “취미와 학업은 다르다는 걸 깨달았다”고 말했다. 이후 대부분 과목에서 A학점을 받았다.

정황래 한국화전공 교수는 “출석과 과제를 누구보다 성실히 지켰고 배우려는 태도가 작품의 완성도로 이어졌다”고 말했다.

이씨는 소나무와 계곡 등 자연 풍경을 현장에서 기록한 뒤 화폭에 옮기는 작업을 이어왔다. 민화에서는 꽃과 장생도 등 다양한 주제를 탐구하며 표현 영역을 넓혔다. 그는 “좋아서 그리던 그림이 공부를 통해 더 단단해졌다”고 말했다.

졸업 이후 계획 역시 배움과 맞닿아 있다. 그는 “기회가 된다면 평생교육 강사로 활동하며 배움에 목마른 이들과 나누고 싶다”고 했다.

이희학 목원대 총장은 “이군자 씨의 도전은 ‘배움에 끝이 없다’는 사실을 보여줬다”며 “새벽 통학을 마다하지 않고 학업을 완주한 과정이 학생과 교직원, 지역사회에 큰 울림을 줬다”고 말했다.