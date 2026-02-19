창간 80주년 경향신문

설 연휴 극장가 승자는 '왕과 사는 남자'…누적 400만명 돌파

본문 요약

조선 왕 단종의 유배 이후를 그린 영화 <왕과 사는 남자>가 설 연휴 기간 가장 많은 관객을 동원하며 누적 관객 수 400만 명을 돌파했다.

<왕과 사는 남자>의 흥행은 연휴 이후에도 이어질 것으로 보인다.

이날 오전 7시 <왕과 사는 남자>의 예매율은 50.3%로 가장 높았고, <휴민트>가 16.7%로 뒤를 이었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

설 연휴 극장가 승자는 ‘왕과 사는 남자’…누적 400만명 돌파

입력 2026.02.19 11:10

  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

<왕과 사는 남자> 출연진들과 장항준 감독이 영화 누적 관객 수 400만 돌파를 기념해 사진을 찍고 있다. 쇼박스 제공

<왕과 사는 남자> 출연진들과 장항준 감독이 영화 누적 관객 수 400만 돌파를 기념해 사진을 찍고 있다. 쇼박스 제공

조선 왕 단종의 유배 이후를 그린 영화 <왕과 사는 남자>가 설 연휴 기간 가장 많은 관객을 동원하며 누적 관객 수 400만 명을 돌파했다.

19일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <왕과 사는 남자>는 지난 14∼18일 닷새간 267만5000여 명(매출액 점유율 62.5%)이 관람해 박스오피스 1위에 올랐다. 영화는 개봉 15일째인 전날까지 417만여 관객이 관람했다. 이는 지난해 한국 영화 박스오피스 1위를 차지한 <좀비딸>(563만 명)의 400만 관객 돌파 시점보다 빠른 성적이다.

장항준 감독이 연출한 <왕과 사는 남자>는 1457년 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종(박지훈)과 그를 맞이한 강원 영월 광천골 마을 사람들의 이야기를 그린다. 역사적 소재를 휴먼 드라마로 풀어낸 영화로, 가족 단위로 함께 보기 편한 소재의 영화라는 점이 흥행에 주효했을 것으로 보인다. 주연 배우 박지훈, 유해진(마을촌장 엄흥도 역)의 호연이 입소문이 난 영향도 있다.

한편 조인성·박정민 주연의 첩보 액션물 <휴민트>(류승완 감독)는 설 연휴 동안 98만여 명이 관람해 2위를 차지했다. 누적 관객 수는 128만4000여 명이다.

<왕과 사는 남자>의 흥행은 연휴 이후에도 이어질 것으로 보인다. 이날 오전 7시 <왕과 사는 남자>의 예매율은 50.3%(16만6000여 명)로 가장 높았고, <휴민트>가 16.7%(5만5000여 명)로 뒤를 이었다.

