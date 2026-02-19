서울시, 상황·맥락 읽는 AI로 CCTV 고도화한다

생성형 AI 기반 ‘맥락 인지형’ 관제로 전환

서울시가 위험 상황의 맥락을 이해하고 선제적으로 대응하는 ‘생성형 AI 관제’를 도입하기 위해 시범 사업에 착수한다고 19일 밝혔다.

이를 위해 시는 ‘지능형 폐쇄회로(CC)TV 고도화 사업’을 통해 올해 271억원을 투입해 저화질 노후 CCTV 교체·지능형 전환 등을 포함한 지능형 CCTV 8536대 규모의 인프라 확충을 추진한다.

또 기존의 단순 객체 인식 중심 관제를 넘어 위험 상황의 맥락을 종합적으로 판단해 설명하는 ‘생성형 AI 관제’ 시범사업을 시작해 관제 체계를 질적으로 전환할 방침이다.

시는 올해 1개 자치구를 상대로 시범사업을 우선 추진해 운영 모델을 만든 후 성과 분석을 거쳐 전체 25개 자치구로 확대할 예정이다. 이를 통해 위험 상황의 전후 맥락을 종합적으로 분석하고 대응 우선순위와 판단 근거를 함께 제시하는 ‘맥락 인지형 관제’ 체계를 구현하겠다고 시는 설명했다.

2025년 말 기준 시는 25개 자치구와 협력해 12만대 규모의 CCTV를 활용한 관제 체계를 운영하고 있다. 이 중 지능형 CCTV의 운영 규모는 약 5만7000대 수준이다. 하지만 지능형 CCTV 확대 과정에서 오탐(잘못된 탐지)·과탐(과대 탐지)으로 인한 현장 관제요원의 운영 부담이 지속적으로 제기돼 왔다.

관제 요원 1명이 평균 1200대의 CCTV를 확인해야 하는 구조로 기존 객체 판별 중심 AI는 복합적인 상황 맥락을 충분히 해석하는 데 한계가 있다는 현장 의견도 나왔다. 이에 시는 지난 1년간 오탐 데이터를 학습시키고 자치구별 환경과 사건 특성을 반영한 맞춤형 데이터 고도화를 추진했다.

그 결과 지능형 CCTV 판별 정확도는 36%에서 81%로 개선됐고 관제 효율을 저해하던 불필요한 오탐 알림은 월 454만건에서 35만건으로 감소했다고 시는 밝혔다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 “생성형 AI 관제 시범사업을 통해 관제의 신뢰성과 현장 대응력을 높여 시민들이 어디서나 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 서울을 만들겠다”고 말했다.