‘K-뮤지컬 인재 양성 본격화’···대구, ‘DIMF 뮤지컬 캠퍼스’ 국비 확보

대구시는 올해 ‘대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 뮤지컬 캠퍼스’를 통해 차세대 ‘K-뮤지컬’ 인재 양성에 적극 나선다고 19일 밝혔다.

대구시는 비수도권에서 유일한 뮤지컬 인재 양성 시스템인 ‘DIMF 뮤지컬 아카데미’와 관련한 국비 3억4900만원을 확보했다고 이날 밝혔다. 시는 지난 11년간 해당 과정을 통해 극작가와 작곡가, 배우 등 435명의 전문 인력을 배출하는 등 운영 성과와 전문성을 인정받았다고 설명했다.

이 사업은 창작자와 배우 등 뮤지컬 전문인력 양성은 물론, 작품 제작부터 실제 공연까지 이어지는 실전형 인재 양성 프로젝트다. 실무 중심의 교육과 현장 참여 기회를 통해 교육생들이 실전 경험을 쌓고 뮤지컬 무대에 안정적으로 진출할 수 있도록 지원하는 게 핵심이다.

캠퍼스 과정은 총 3년간 단계별 체계로 운영된다. 1년차 기초과정은 창작자 전공 중심으로 뮤지컬에 대한 기본 이해 및 작곡·작사 기초교육, 낭독 공연(리딩 공연)을 통해 창작의 첫발을 뗄 수 있도록 구성돼 있다.

2년차 심화과정에서는 창작자 전공과 배우 전공을 함께 운영한다. 전공별 심화 수업과 협업을 통해 완성도 있는 작품을 제작 및 발표하는 과정이다. 이후 3년차 졸업과정에서는 본격적인 장편 작품 개발과 함께 DIMF와 연계한 최종 시범공연을 무대에 올린다.

이와 더불어 단기과정에서는 연출 전공과 프로듀서 전공을 별도로 운영하고, 전 교육생을 대상으로 전공 통합 창작 연수를 실시해 협업 능력 배양과 교육생 간 교류도 지원한다.

대구시는 올해 1~2년차 과정을 중심으로 사업을 벌일 예정이다. 이후 국비를 추가 확보해 3년차 과정까지 단계적으로 확대한다는 목표를 갖고 있다. 교육생 모집은 오는 24일부터 이뤄진다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “이번 신규 국비 확보는 대구가 가진 뮤지컬 분야 경쟁력을 다시 한번 인정받은 결과”라면서 “인재 양성부터 작품 제작과 공연까지 아우르는 체계적인 시스템을 구축해 뮤지컬 도시 대구의 위상을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.