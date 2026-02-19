음식점 관리책임 높여 깨끗한 거리환경 조성키로

서울 중구가 음식점에서 배출하는 음식물 쓰레기 수거 용기에 ‘이름표’를 붙여 실명제를 강화한다고 19일 밝혔다.

올해 상반기 중 무교동과 다동 지역 음식점 127곳을 대상으로 상호명이 기재된 실명제 스티커를 배부해 시범 운영에 들어간다. 운영 결과를 토대로 중구 전역 음식점으로 확대할 계획이다.

구 관계자는 “그동안 음식점들이 수거 용기에 사인펜 등으로 상호명을 제각각 표기하면서 글씨가 지워지거나 훼손돼 관리 주체가 불분명해지는 문제가 발생했다”며 “일부 용기는 장기간 도로변에 방치되거나 제대로 세척하지 않아 주민과 관광객에게 불쾌감을 주고 도시 미관을 해친다는 지적도 있었다”고 설명했다.

중구는 식별이 쉽고 오래 사용할 수 있는 실명제 스티커를 제작·배부해 수거 용기 관리 책임을 명확히 하고, 배출 질서도 바로잡는다는 방침이다.

스티커는 책받침 형태의 특수 코팅과 강력 접착 방식을 적용해 내구성을 높였다. 필수 정보만 담아 시인성을 높였다.

실명제 스티커는 2월 중 관할 청소 대행 업체를 통해 배부된다. 중구는 스티커 부착과 함께 배출 시간·장소 위반에 대한 집중 단속과 용기 세척 계도를 병행한다.

김길성 중구청장은 “이번 실명제 강화를 통해 업주 스스로 배출 용기를 관리하는 문화를 정착시켜, 쾌적한 중구를 만들어 가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.