손흥민 통해 ‘서울’ 알린다···서울관광재단·LAFC 공식파트너십 체결

서울시와 서울관광재단이 축구 국가대표 손흥민이 속한 미국 LAFC와 공식 파트너십을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 파트너십을 토대로 글로벌 스포츠 콘텐츠를 활용한 서울 관광 글로벌 마케팅을 본격 추진한다.

재단 관계자는 “전 세계인의 관심이 집중되는 스포츠 이벤트와 팬 참여형 마케팅을 통해 서울의 매력을 효과적으로 알리고, 북미를 비롯한 글로벌 관광시장에서 서울의 도시 브랜드 경쟁력을 강화하기 위해 이번 기획을 하게 됐다”고 설명했다.

스폰서십은 4월 중순 공식 업무협약(MOU)체결을 시작으로 본격적인 활동에 들어간다.

첫 공식 행사는 4월 20일(한국시간) LAFC와 산호세 어스퀘이크스의 홈경기 당일 열리는 팬 페스트(Fan Fest) 현장에서 진행하는 서울 관광 프로모션이다. 관광재단은 경기장을 찾은 현지 축구 팬들을 대상으로 서울의 감각적인 일상을 소개하는 체험형 이벤트를 진행한다.

또 5월 중순에는 손흥민 선수를 비롯해 LAFC 주요 선수들이 참여한 서울관광 홍보영상을 ‘비짓 서울’ 공식 유튜브 및 SNS 채널에 공개한다.

LAFC선수단과 서울의 이미지를 결합한 ‘한정판 포스터’를 활용한 이벤트도 함께 진행할 예정이다. 비짓서울 유튜브 채널를 팔로우하고 서울 시내 주요 관광 안내소와 ‘서울마이소울’ 굿즈샵을 방문하면 포스터를 받을 수 있다.

서울관광재단은 애플TV를 통해 중계되는 LAFC 경기 중 ‘Seoul My Soul’ 브랜드를 노출한다. 연간 약 40만 명이 방문하는 LAFC홈구장 ‘BMO스타디움’ 내 주요 옥외 광고 매체를 통해서도 서울 관광 콘텐츠를 소개할 예정이다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 “이번 협력은 전 세계인이 주목하는 스포츠 이벤트를 활용해 미주, 동남아 등 수많은 축구팬들에게 서울을 알릴 수 있는 중요한 계기”라며 “이를 통해 글로벌 관광도시로서의 서울을 부각시키고, 더 많은 사람들이 서울의 매력에 반해 직접 방문까지 이어지는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.