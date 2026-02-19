실질심사 대상 확대·개선기간 축소···코스닥, 좀비기업 퇴출에 속도낸다

최근 당국이 동전주 퇴출 등 코스닥 상장폐지 요건을 강화한데 이어 거래소도 상폐 실질심사 강화에 나서며 상폐 제도를 손질하기로 했다. 코스닥 저평가 요인으로 꼽힌 ‘좀비기업’을 빠르게 퇴출해 코스닥에 대한 신뢰도를 높이기 위해서다.

한국거래소는 19일 실질심사 조직 확대·실질심사 절차 개선 등을 골자로 한 코스닥시장 실질심사 개선방안을 발표했다.

한국거래소는 “코스닥시장은 부실기업 퇴출에 노력한 결과, 상장폐지 기업이 크게 늘고 상장폐지 소요기간은 단축했으나, 투자자 신뢰 회복을 위해선 장기간 누적된 부실기업의 신속한 퇴출이 필요하다”고 설명했다.

한국거래소에 따르면, 2024년부터 상폐 절차 간소화 등 제도개선이 진행되면서 지난해 실질심사를 통한 상장폐지는 23사로 2010년 이후 최대치를 기록했다. 실질심사 기업의 상폐 소요기간도 평균 384일로 전년 대비 92일 줄었다.

부실기업이 점진적으로 퇴출되고 있지만, 정부도 최근 상폐 제도 손질에 나선만큼 절차를 강화해 부실기업을 속도감있게 퇴출하겠다는 것이다.

우선, 코스닥시장은 상폐 담당 부서에 기획심사팀을 신설해 심사 전문성과 실행력을 강화했다. 실질심사 기업 증가에 대응하고, 지배주주가 동일한 복수의 기업이 실질심사 대상이 될 경우 통합심사를 시행해 신속하게 퇴출한다는 계획이다.

기업 부실과 관련된 실질심사 대상도 확대하고 실질심사 중 부여되는 개선기간도 단축하기로 했다. 반기에 자본전액잠식(자본총계가 마이너스)이 될 경우에도 상폐 실질심사 대상으로 지정되도록 하고, 상장사가 중대하거나 고의적인 불성실공시 위반을 할 경우에도 실질심사 대상으로 지정되도록 한다. 개선기간은 최대 1.5년까지 부여될 수 있지만, 앞으론 1년으로 단축된다.

코스닥시장은 개선기간 중인 실질심사 기업에 대해서도 이행 점검을 강화해 나가기로 했다. 중간점검을 강화해 개선계획을 이행하지 않거나 계속기업으로의 존속 능력이 상실됐다고 판단되면 개선기간 전 퇴출 여부를 조기 결정한다.

코스닥시장은 부실기업 퇴출을 위해 이달부터 내년 6월까지를 집중 관리 기간으로 지정, 코스닥시장 본부 내 ‘상장폐지 집중관리단’을 신설·운영해 상폐에 속도를 낸다는 방침이다.

한국거래소는 “코스닥시장은 부실기업을 선별하고 상장적격성 회복 가능성이 현저히 떨어지는 한계기업의 신속한 퇴출에 역량을 집중할 예정”이라고 밝혔다.