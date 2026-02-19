대불산단 재생에너지, 입주기업에 직접 공급···전남 영암, 전국 첫 전력직접거래

전남 영암군이 대불국가산업단지 내 재생에너지를 한국전력공사 계통을 거치지 않고 입주기업에 직접 공급하는 ‘에너지 지산지소’ 체계 구축에 나선다.

19일 영암군에 따르면 군은 최근 한국산업단지공단, 한국중부발전(주), 케이씨(주), ㈜세진엔지니어링과 ‘대불산단 RE100 지원 업무협약’을 체결했다. 산단 내 자체 재생에너지 공급망을 구축해 입주기업의 RE100 이행과 탄소 저감을 지원하는 것이 골자다.

핵심은 올해 상반기 대불정수장에 구축 예정인 3MW급 태양광 발전설비 생산 전력을 산단 입주기업인 케이씨(주)에 직접 공급하는 것이다. 한전은 이번 협약에 따른 전력 공급 체계를 ‘온사이트 직접전력거래’로 인정했다.

온사이트 직접거래는 통상 생산 부지 내 또는 인접지 공급을 원칙으로 한다. 그러나 영암군은 약 600m 떨어진 소비지까지 전력을 공급함에도 불구하고 전국 최초로 해당 지위를 인정받았다. 향후 타 지역의 지산지소 전력 거래 확대를 위한 선례가 될 것으로 군은 보고 있다.

직접거래가 시행되면 대불산단의 재생에너지 자급률은 현재 10%대에서 20% 이상으로 상승할 것으로 보인다. 그간 대불산단은 조선업 중심의 대규모 전력 소비와 높은 온실가스 배출로 탄소중립 대응이 시급한 지역으로 분류돼 왔다.

군은 2024년부터 ‘대불산단 에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영사업’에 착수했다. 2027년까지 국비 200억원 등 총 332억원을 투입해 RE100 이행 인프라를 조성하고 입주기업의 탄소 저감을 지원한다.

특히 군은 상생연금제도를 도입해 산단 기업과 직원의 발전사업 투자를 보장하고, 수익 일부를 지역에 환원하는 시스템도 구축할 방침이다.

우승희 영암군수는 “역에서 생산한 에너지를 지역에서 소비하는 영암군의 지산지소 에너지 정책을 현실화하는 첫 단추가 이번 협약이다“며 ”친환경 에너지를 바탕으로 지역산업이 경쟁력을 확보하는 영암형 에너지 대전환을 실현해 내겠다”고 말했다.