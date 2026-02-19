2년 만에 뜨는 블러드문…증평 좌구산천문대 온·오프라인 특별 관측행사

2년 만에 찾아오는 개기월식을 맞아 충북 증평 좌구산천문대가 온·오프라인 특별 관측행사를 연다.

증평군 좌구산천문대는 개기월식이 찾아오는 다음 달 3일 현장 관람과 야외 공개관측, 유튜브 생중계를 동시 진행한다고 19일 밝혔다.

개기월식은 태양, 지구, 달이 일직선으로 배열되면서 달이 지구의 본그림자에 완전히 들어갈 때 나타나는 현상이다. 이 과정에서 달은 붉은빛을 띠며 ‘블러드문(Blood Moon)’이라 불리는 풍경도 연출한다.

이번 월식은 3일 오후 6시 49분 부분식을 시작으로 오후 8시 4분 개기식 시작, 오후 8시 33분 최대, 오후 9시 3분 개기식 종료, 오후 10시 17분 부분식 종료다.

좌구산천문대는 당일 일반관람(유료) 형태로 천문대 관람을 운영하며, 전문 해설과 함께 천체망원경을 활용한 월식 관측 프로그램을 진행한다.

야외 관측을 원하는 관람객을 위해 별천지공원에서 공개관측 행사도 연다. 19일 오후 10시부터 네이버 예약을 통해 선착순 400명을 받는다.

현장 방문이 어려운 관람객을 위해 온라인 중계도 한다. 당일 오후 7시부터 좌구산천문대 공식 유튜브 채널 ‘좌구산별밤TV’를 통해 월식 해설과 실시간 관측 영상을 생중계할 계획이다.

좌구산천문대 관계자는 “이번 개기월식은 저녁 시간대에 진행돼 남녀노소 누구나 참여하기 좋다”며 “좌구산천문대를 중심으로 한 현장 관측과 온라인 생중계를 통해 전국 어디서나 붉은 달의 장관을 함께하길 바란다”고 말했다.