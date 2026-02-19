속초시, 설악산 자생식물원 등 5곳에 ‘산불 위험도 스마트 알리미’ 설치

산불위험도 실시간 표출···예방 대응 능력 강화

강원 속초시는 산불 조기 감지와 예방 능력 강화를 위해 ‘산불위험도 스마트 알리미’ 시스템을 설치해 운영한다고 19일 밝혔다.

속초시는 최근 5600만 원을 들여 청대산 주차장을 비롯해 싸리재 정상, 설악산 자생식물원, 속초해변 송림, 영랑호 범바위 앞 등 주요 지점 5곳에 ‘산불위험도 스마트 알리미’를 설치했다.

‘산불위험도 스마트 알리미’는 전광판을 통해 해당 지역의 온도와 습도, 풍속 등을 알려준다.

또 국립산림과학원에서 공표하는 산불위험 등급지수(관심, 주의, 경계, 심각) 단계를 실시간으로 표출해 위험 단계에 따른 경보, 알림을 지역 주민과 방문객에게 송출하는 역할을 한다.

이 시스템은 기존에 운용한 단순 주의 표지판이나 안내 문구와 달리 실시간 위험도 알림 기능을 적용해 시민과 관광객에게 조기에 산불 위험 징후를 알리고 신속히 대응할 수 있도록 하는 장점이 있다.

속초시 관계자는 “산불의 경우 예방이 무엇보다 중요하다”라며 “등산객과 지역 주민이 위험 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 스마트 알리미 설치로 산불 예방 효과가 더욱 높아질 것으로 기대한다”라고 말했다.

이어 “향후 알리미와 연계한 모바일 앱 알림 서비스를 확대하는 등 산불 예방 대책을 지속해서 추진해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.