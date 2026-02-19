2018년 독일학교 철수한 부산···10년 만에 영국학교 유치할까

부산시가 해외교육기관의 유치를 본격적으로 추진한다. 부산시는 글로벌 교육 환경 확충으로 외국인 투자유치 활성화에 기여할 것으로 예상한다.

부산시와 부산진해경제자유구역청은 최근 영국 ‘로얄러셀 부산캠퍼스’ 건립의 건축허가가 완료됐다고 19일 밝혔다. 부산시는 ‘로얄러셀’이 들어설 강서구 명지지구의 실시계획 변경 고시 등 주요 인허가 절차를 마무리했다고 덧붙였다. 로얄러셀은 2028년 개교를 목표로 하고 있다.

로얄러셀 부산 캠퍼스는 교사동, 사무관리동, 다목적 강당 등 6개 동(연면적 1만9286㎡) 규모로 설립된다. 유치원· 초등학교·중학교 과정 1350명을 수용할 것으로 예상된다. 영국 왕실이 후원하는 로얄러셀은 170여 년 전통의 명문으로, 영국 본교의 교육철학 등을 부산 캠퍼스에서 선보일 것으로 부산시는 내다본다.

부산시는 로얄러셀 유치를 위해 2021년 부산진해경제자유구역청·LH와 협약을 체결하고 2024년 타당성 조사를 진행하는 등 관련 절차를 이행했다. 지난해 설계공모를 진행했고, 오는 9월 착공한다.

박형준 부산시장은 “‘영(英)로얄러셀 부산캠퍼스’는 외국인 투자유치를 위한 교육 환경과 정주 기반을 강화해 부산의 글로벌 경쟁력을 높이는 중요한 자산이 될 것이다”이라고 말했다.

부산에는 2011년 강서구 지사과학산단에 독일 프리드리히 알렉산더 대학(FAU) 부산캠퍼스가 설립됐었지만 2018년 철수했다.

FAU 측은 운영난이 심각하고, 교수진 확보와 산학협력이 부진하다며 철수 의사를 밝혔다. 하지만 당시 약 8년간 정부와 부산시로부터 140억 원 상당을 지원받았고, 중앙정부의 지원이 중단을 앞두고 철수 의사를 밝혀 일부 논란이 일기도 했다.