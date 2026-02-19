경남도, 청년 교육·취업·정주 선순환에 6286억 투입

경남도는 올해를 지역 경쟁력 도약의 원년으로 선포하고 청년들이 지역에서 배우고 정착할 수 있는 ‘경남형 미래인재 양성’에 총 6286억원을 투입한다고 19일 밝혔다.

이는 교육과 산업을 연결해 청년 유출을 막고 지역 경제에 활력을 불어넣으려는 포석이다.

구체적인 인재양성 분야는 걸로컬대학 등 지역대학협력에 2038억원, 학교 환경개선 등 경남도교육청 지원에 3887억원, 청년정책 추진에 237억원 등을 투입한다.

이번 정책의 핵심은 ‘경남형 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)’의 본격 가동이다. 도는 올해 1162억 원을 들여 지자체·산업체·대학·연구기관이 소통하는 스마트 플랫폼을 구축하고, 원전·방산·미래차 등 주력 산업 맞춤형 인재 양성에 나선다. 오는 3월 국립창원대와 도립 거창·남해대의 통합 출범을 통해 고등교육 경쟁력을 강화하고, 경상국립대를 우주항공·방산 특성화 연구대학으로 육성해 산업 생태계를 뒷받침할 계획이다.

특히 주목할 점은 청년들의 정주 인식을 근본적으로 개선하기 위한 ‘경남 청년 꿈 아카데미’의 확대와 브랜드화다. 도는 청년 성공스토리 발굴 규모를 기존 530명에서 1000명까지 대폭 확대한다. 발굴된 사례는 인플루언서 협업과 KTX·지하철 등 전국 단위 매체를 통해 홍보하며, ‘성공스토리 콘테스트’ 상금 총액을 1200만원으로 상향해 참여를 독려할 계획이다.

외연 확장도 눈에 띈다. 지난해 도내 8000명의 호응을 얻었던 ‘찾아가는 토크콘서트’는 올해 수도권까지 범위를 넓혀 총 33회, 1만 명 참여를 목표로 추진된다. 또 청소년 위주였던 산업 현장 탐방 프로그램 ‘꿈 캠프’를 청년층까지 개방해 700여 명이 산업 현장을 직접 체감하며 지역 정착의 확신을 갖도록 할 계획이다. 창원 등 14개 시군에 지정된 ‘교육발전특구’ 고도화에 959억 원을 편성해 지역 맞춤형 교육 모델도 확산시킨다.

경남도는 예산 집행 위주의 관행에서 벗어나 실제 지역의 변화를 측정하는 ‘파급효과 중심’ 성과 관리를 통해 사업의 실효성을 극대화한다는 방침이다.