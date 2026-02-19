“백두대간 보호지역 주민 소득기반 사업 지원”···정선군 27일까지 사업 신청 접수

강원 정선군은 오는 27일까지 ‘백두대간 주민지원사업’ 신청을 받는다고 19일 밝혔다.

이는 백두대간 보호지역에 거주하거나 토지를 소유한 주민의 소득 기반을 마련하고, 임산물 생산의 경쟁력을 높이기 위해 추진하는 사업이다.

지원 대상은 백두대간 보호지역 또는 보호지역이 일부 포함된 읍·면·동에 거주하는 주민과 마을공동체, 작목반, 생산자단체, 보호지역 내 토지 소유자 등이다.

개인의 경우 신청 기준일 이전 3년 이상 거주 요건을 충족해야 한다.

다만 보호지역에 토지를 소유한 경우에는 거주 기간 요건이 적용되지 않는다.

사업 분야는 단기 임산물 생산기반 조성을 비롯해 임산물 생산단지 기반시설, 임산물 저장·건조·가공시설, 백두대간 브랜드화 지원 등으로 구성된다.

세부적으로는 산림버섯 재배시설, 버섯 자목 및 생산 장비, 유기질 비료 지원, 송이 산 가꾸기, 관상 산림 식물 하우스, 감시시설 설치, 임산물 가공·저장시설 구축 등이 포함된다.

반면 마을회관이나 휴게시설, 부지 매입, 단순 토목 공사 등 생활편의 목적의 시설은 지원 대상에서 제외된다.

지원 비율은 국고 70%, 지방비 20%, 자부담 10%다.

공동사업의 경우 마을별 참여 가구당 500만 원을 기준으로 최대 3억 원 이하, 개인사업은 750만 원 이하 범위에서 지원된다.

대상 토지는 근저당이나 지상권 등 재산권 제한이 없어야 하며, 시설물 설치 시 관련 권리 설정 또는 임대차 계약이 필요하다.

신청을 희망하는 주민과 단체는 사업신청서와 사업계획서, 최근 3년간 경영실태 확인 자료 등을 갖춰 정선군청 산림과로 제출하면 된다.

지형규 정선군 산림과장은 “백두대간 주민지원사업은 산림 자원을 보존하면서 지역 주민의 실질적인 소득 증가를 도모하는 핵심 사업”이라며 “임업인과 생산자 단체의 많은 관심과 참여를 바란다”라고 말했다.