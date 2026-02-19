‘메시 천하’ MLS, 이제는 손흥민이 도전한다…22일 개막전 ‘왕좌 맞대결’

리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 부상을 털고 훈련에 복귀했다. 손흥민(34·LAFC)과의 첫 맞대결이 성사될 가능성도 높아졌다.

LAFC와 인터 마이애미는 22일 오전 11시 30분 미국 로스앤젤레스 메모리얼 콜로세움(7만7000석 규모)에서 2026시즌 메이저리그사커(MLS) 개막전을 치른다.

메시는 이달 초 프리시즌 친선전에서 왼쪽 햄스트링 부상을 입어 개막전 출전이 불투명했다. 그러나 현지시간으로 18일 팀 훈련에 전체 세션을 소화하는 등 정상 복귀 신호를 보냈다. 스포츠 일러스트레이티드는 “부상이 경미해 보이는 메시가 중요한 경기를 며칠 앞두고 훈련에 복귀한 건 좋은 징조”라며 “특별한 문제가 없다면 결장 가능성은 희박해 보인다”고 전했다.

두 선수 모두 MLS에 오기 전 세계 최정상급 무대에서 시대를 풍미한 선수들이다. 메시는 FC바르셀로나에서 발롱도르를 여러 차례 수상하고 아르헨티나 대표팀으로 2022년 카타르 월드컵 우승을 이끌며 ‘축구의 신’이라는 수식어를 얻었다. 손흥민은 잉글랜드 프리미어리그 토트넘에서 아시아 선수 역대 최다 득점 기록을 세우며 EPL을 대표하는 공격수로 이름을 알렸고, 2022년 시즌에는 무함마드 살라흐(리버풀)와 공동 득점왕을 차지하기도 했다.

이런 두 선수가 MLS에서 맞붙는다는 것 자체가 리그의 위상이 달라졌음을 보여준다. 메시는 2023년 마이애미 합류 이후 2년 연속 MVP에 올랐고, 지난 시즌에는 득점왕과 도움왕을 동시에 석권하며 팀을 정상에 올려놓았다. 이런 메시에게 정면으로 도전하는 존재로 손흥민이 떠오른 것이다. 지난해 8월 MLS 역대 최고 이적료인 약 2650만달러(약 384억원)에 LAFC에 합류한 손흥민은 후반기 정규리그 10경기에서 9골 3도움을 폭발시키며 단번에 에이스로 자리잡았다. MLS 사무국이 이 둘의 맞대결로 시즌 개막 콘셉트를 잡은 것도, 이제 리그의 얼굴이 두 명으로 나뉘었음을 보여준다.

MLS 무대에서 두 선수의 대결은 처음이다. 손흥민과 메시는 각각 토트넘과 바르셀로나 소속이던 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그 조별리그에서 두 차례 맞붙은 게 전부다. 당시 조별리그 전적은 바르셀로나가 1승 1무로 앞섰지만, 대회에서 더 오래 살아남은 쪽은 준우승을 차지한 토트넘이었다.

손흥민의 현재 몸 상태는 더할 나위 없다. 개막전을 사흘 앞두고 열린 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 레알 에스파냐(온두라스)를 상대로 전반에만 1골 3도움을 쏟아냈다. LAFC는 이날 6-1로 대승했고, 공격 파트너 드니 부앙가도 해트트릭으로 가세했다. 이 기세를 개막전까지 이어가 메시를 앞도하는 활약을 펼친다면, 손흥민의 리그 간판 스타로서 위상은 한층 더 올라가게 된다.