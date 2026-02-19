제주, 골칫거리 괭생이모자반 바이오 산업 원료로 활용한다···연구사업 추진

매해 제주 해안에 대규모로 밀려와 환경 문제를 일으키는 괭생이모자반과 구멍갈파래의 자원화를 위한 연구 사업이 추진된다.

제주도는 괭생이모자반과 구멍갈파래 등 처리에 어려움을 겪는 비식용 해조류 활용 방안을 연구하는 ‘비식용 해조류 활용 바이오 제품 생산 지원사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.

현재 제주 해안에 유입되는 괭생이모자반은 식용으로 사용할 수 없어 일부 퇴비로 활용되고 있다. 이번 사업은 괭생이모자반을 바이오 제품이나 사료 등으로 활용할 수 있도록 도에서 직접 수거해 기업에 원료로 지원하는 사업이다.

도는 계절별로 발생하는 대규모 해조류가 경관 훼손과 악취 등 사회적 비용을 유발해 온 만큼 이를 친환경 산업 원료로 전환함으로써 해양환경 개선과 탄소 저감 효과를 동시에 거둘 수 있을 것으로 보고 있다. 도 관계자는 “해양에서 다량 발생해 처리에 어려움을 겪는 해조류 문제를 산업적 기회로 전환하는 순환경제 모델 구축이 이번 사업의 핵심”이라고 설명했다.

괭생이모자반은 2015년부터 대량으로 제주 해안에 밀려들기 시작했다. 최근 5년간 수거한 양은 2021년 9755t, 2022년 412t, 2023년 201t, 2024년 921t, 2025년 321t이다. 올해는 이미 이달 12일 기준 635t이 유입됐다.

지원 대상은 제주에 사무소 또는 생산시설을 보유하고, 비식용 해조류 활용 제품 생산 역량을 갖춘 기업이다. 사업 수행 능력과 사업계획의 타당성·창의성 등을 종합 평가해 최종 업체를 선정한다. 선정된 업체에는 생초 기준 업체당 최대 10t 이내의 해조류 원료를 공급한다. 사업기간은 지원 결정일부터 오는 12월31일까지다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “이번 사업을 통해 미이용 해조류로 인한 환경 문제를 완화하고, 해양바이오 신산업 창출을 위한 기반을 구축할 계획”이라면서 “지역에 있는 해양바이오 관련 기업의 성장에도 도움이 되고, 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 전망된다”고 말했다.