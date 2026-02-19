이 대통령 “동남권 투자공사 설립, HMM도 곧 부산 이전”…전재수 글 공유

이재명 대통령이 19일 “해양수산부 이전, 해사법원 설치에 이어 동남권 투자공사 설립은 물론 HMM 이전도 곧 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 전재수 전 해양수산부 장관의 글을 재게시(리포스트)하며 이같이 썼다. 이 대통령은 “대한민국 대전환, 지역균형발전!”이라고 쓴 뒤 “한다면 합니다! 대한민국은 합니다!”라고 적었다.

전 전 장관은 이 대통령이 공유한 엑스 게시글을 통해 “이재명 정부 6개월 만에 깜짝 놀랄 성과들이 있었다”면서 부산 해양수도 특별법 제정, 2028년 부산해사법원 개청, 해양수산부 내 북극항로추진본부 설치 등을 언급했다. 전 전 장관은 “SK해운·에이치라인해운 본사 부산 이전이 확정됐다”고 썼다.

전 전 장관은 또 “앞으로 해양수산부 산하 공공기관이 부산으로 이전할 것”이라며 “HMM과 같은 더 많은 해운 대기업들이 부산으로 올 것”이라고 밝혔다. 그는 “50조원의 투자재원을 가진 동남투자공사가 설립될 것”이라며 “결과적으로 해양수도 부산에 걸맞게 행정·사법·기업·금융이 부산에 집적화될 것”이라고 했다.

더불어민주당 소속 현역 의원인 전 전 장관은 지난해 12월 통일교 금품수수 의혹이 불거지자 해수부 장관직을 사퇴한 뒤 현재는 6·3 지방선거 부산시장 출마를 준비 중인 것으로 알려졌다.