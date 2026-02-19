창간 80주년 경향신문

이 대통령 “동남권 투자공사 설립, HMM도 곧 부산 이전”…전재수 글 공유

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령이 19일 "해양수산부 이전, 해사법원 설치에 이어 동남권 투자공사 설립은 물론 HMM 이전도 곧 한다"고 밝혔다.

전 전 장관은 이 대통령이 공유한 엑스 게시글을 통해 "이재명 정부 6개월 만에 깜짝 놀랄 성과들이 있었다"면서 부산 해양수도 특별법 제정, 2028년 부산해사법원 개청, 해양수산부 내 북극항로추진본부 설치 등을 언급했다.

전 전 장관은 "SK해운·에이치라인해운 본사 부산 이전이 확정됐다"고 썼다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령 “동남권 투자공사 설립, HMM도 곧 부산 이전”…전재수 글 공유

입력 2026.02.19 14:05

수정 2026.02.19 14:06

펼치기/접기
  • 정환보 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 지난해 7월28일 용산 대통령실 청사에서 전재수 신임 해양수산부 장관에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대통령실사진기자단

이재명 대통령이 지난해 7월28일 용산 대통령실 청사에서 전재수 신임 해양수산부 장관에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대통령실사진기자단

이재명 대통령이 19일 “해양수산부 이전, 해사법원 설치에 이어 동남권 투자공사 설립은 물론 HMM 이전도 곧 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 전재수 전 해양수산부 장관의 글을 재게시(리포스트)하며 이같이 썼다. 이 대통령은 “대한민국 대전환, 지역균형발전!”이라고 쓴 뒤 “한다면 합니다! 대한민국은 합니다!”라고 적었다.

전 전 장관은 이 대통령이 공유한 엑스 게시글을 통해 “이재명 정부 6개월 만에 깜짝 놀랄 성과들이 있었다”면서 부산 해양수도 특별법 제정, 2028년 부산해사법원 개청, 해양수산부 내 북극항로추진본부 설치 등을 언급했다. 전 전 장관은 “SK해운·에이치라인해운 본사 부산 이전이 확정됐다”고 썼다.

전 전 장관은 또 “앞으로 해양수산부 산하 공공기관이 부산으로 이전할 것”이라며 “HMM과 같은 더 많은 해운 대기업들이 부산으로 올 것”이라고 밝혔다. 그는 “50조원의 투자재원을 가진 동남투자공사가 설립될 것”이라며 “결과적으로 해양수도 부산에 걸맞게 행정·사법·기업·금융이 부산에 집적화될 것”이라고 했다.

더불어민주당 소속 현역 의원인 전 전 장관은 지난해 12월 통일교 금품수수 의혹이 불거지자 해수부 장관직을 사퇴한 뒤 현재는 6·3 지방선거 부산시장 출마를 준비 중인 것으로 알려졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글