휴대전화 적발된 병사들 협박해 돈 뜯어낸 군 간부

징계 않는 대가로 6명에게 250만원 받아 챙겨 광주고법 “죄질 나빠”, 징역 1년·집행유예 2년

휴대전화를 몰래 사용하다 적발한 병사들에게 ‘사건 무마’를 대가로 돈을 받아 챙긴 군 간부에게 항소심에서도 징역형의 집행유예가 선고됐다.

광주고법 형사1부(김진환 고법판사)는 19일 수뢰후부정처사와 도박 혐의 등으로 기소된 A씨의 항소심에서 원심대로 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 500만원을 선고했다고 밝혔다.

전남의 한 군부대 상사였던 A씨는 2024년 6월부터 7월 사이 부대 내에서 휴대전화를 몰래 사용하다 적발된 병사 6명으로부터 250만원을 받아 챙긴 혐의 등으로 기소됐다.

A씨는 부대에 휴대전화를 제출하지 않고 몰래 사용하다가 적발돼 휴가 제한 등을 받게 된 장병들에게 “눈 감아 주겠다”며 금품을 요구한 것으로 조사됐다.

A씨는 장병들로부터 1인당 40만~50만씩을 송금받은 뒤 정식 징계 절차에 넘기지 않았다. A씨는 온라인 도박자금을 마련하기 위해 장병들에게 뇌물을 받은 것으로 전해졌다.

A씨는 2023년 3월부터 2024년 사이 557회에 걸쳐 1억9000만 원 상당의 온라인 도박을 한 혐의로도 함께 기소됐다.

재판부는 “적극적으로 뇌물을 요구하고 그 대가로 부정한 행위를 해 죄질이 좋지 않다”고 밝혔다.