창간 80주년 경향신문

휴대전화 적발된 병사들 협박해 돈 뜯어낸 군 간부

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

휴대전화를 몰래 사용하다 적발한 병사들에게 '사건 무마'를 대가로 돈을 받아 챙긴 군 간부에게 항소심에서도 징역형의 집행유예가 선고됐다.

전남의 한 군부대 상사였던 A씨는 2024년 6월부터 7월 사이 부대 내에서 휴대전화를 몰래 사용하다 적발된 병사 6명으로부터 250만원을 받아 챙긴 혐의 등으로 기소됐다.

A씨는 부대에 휴대전화를 제출하지 않고 몰래 사용하다가 적발돼 휴가 제한 등을 받게 된 장병들에게 "눈 감아 주겠다"며 금품을 요구한 것으로 조사됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

휴대전화 적발된 병사들 협박해 돈 뜯어낸 군 간부

입력 2026.02.19 14:19

  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

징계 않는 대가로 6명에게 250만원 받아 챙겨

광주고법 “죄질 나빠”, 징역 1년·집행유예 2년

일러스트│NEWS IMAGE.

일러스트│NEWS IMAGE.

휴대전화를 몰래 사용하다 적발한 병사들에게 ‘사건 무마’를 대가로 돈을 받아 챙긴 군 간부에게 항소심에서도 징역형의 집행유예가 선고됐다.

광주고법 형사1부(김진환 고법판사)는 19일 수뢰후부정처사와 도박 혐의 등으로 기소된 A씨의 항소심에서 원심대로 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 500만원을 선고했다고 밝혔다.

전남의 한 군부대 상사였던 A씨는 2024년 6월부터 7월 사이 부대 내에서 휴대전화를 몰래 사용하다 적발된 병사 6명으로부터 250만원을 받아 챙긴 혐의 등으로 기소됐다.

A씨는 부대에 휴대전화를 제출하지 않고 몰래 사용하다가 적발돼 휴가 제한 등을 받게 된 장병들에게 “눈 감아 주겠다”며 금품을 요구한 것으로 조사됐다.

A씨는 장병들로부터 1인당 40만~50만씩을 송금받은 뒤 정식 징계 절차에 넘기지 않았다. A씨는 온라인 도박자금을 마련하기 위해 장병들에게 뇌물을 받은 것으로 전해졌다.

A씨는 2023년 3월부터 2024년 사이 557회에 걸쳐 1억9000만 원 상당의 온라인 도박을 한 혐의로도 함께 기소됐다.

재판부는 “적극적으로 뇌물을 요구하고 그 대가로 부정한 행위를 해 죄질이 좋지 않다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글