전남 구례 오리농장 H5형 AI 항원 검출···긴급 차단방역

전남도는 “구례군 용방면 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다”고 19일 밝혔다.

해당 농장은 육용오리 3만여 마리를 사육하고 있다. 도축장 출하 전 검사에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐으며, 농림축산검역본부에서 최종 고병원성 여부를 판명 중이다.

전남도는 H5형 조류인플루엔자 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀(2명)을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고, 살처분을 했다.

도 현장 지원관 2명을 파견해 발생 원인 등 정밀 조사를 하고 있다. 추가 확산 방지를 위해 발생농장 방역지역(10㎞) 가금농장 정밀검사를 진행하고 주변 소하천·저수지 주변 도로와 가금농장 진입로 등을 소독하고 있다.

전남도는 발생 계열사, 전남 오리농장과 관련 축산시설(도축장·사료공장 등), 축산차량에 대해 20일 낮 12시까지 24시간 동안 일시이동중지명령을 내렸다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 “최근 고병원성 조류인플루엔자가 특정 지역에 국한하지 않고 발생하는 만큼, 어느 지역도 안심할 수 없는 상황”이라며 “철저한 소독과 출입통제, 축사 출입 시 전실 이용 등 기본적 차단방역 수칙을 더욱 철저히 지키길 바란다”고 당부했다.

고병원성 조류인플루엔자는 이날 기준 전국 44건, 전남은 나주, 영암, 곡성에서 8건이 발생했다.