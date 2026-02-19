창간 80주년 경향신문

인천공항 하루 이용객 첫 24만명 시대···올 설 연휴 여객 역대 ‘최다’

경향신문

본문 요약

올 설 연휴 인천공항 이용객이 역대 성수기 중 최다에, 2001년 개항 이후 하루 평균 이용객도 가장 많았던 것으로 집계됐다.

이는 그동안 명절 최다였던 지난해 설 연휴 하루 평균 21만9026명보다 5.5% 증가한 것이다.

또한 지난 14일에는 하루 평균 24만7104명으로, 인천공항 개항 이후 일일 여객 최다를 기록했다.

인천공항 하루 이용객 첫 24만명 시대···올 설 연휴 여객 역대 ‘최다’

입력 2026.02.19 14:35

수정 2026.02.19 14:40

  • 박준철 기자

하루 평균 이용객 23만명 1010명

개항 후 처음 13·14일 24만명 돌파

짧은 연휴로 동남아·일본 여행객 많아

인천공항 제1여객터미널 전경. 인천국제공항공사 제공

인천공항 제1여객터미널 전경. 인천국제공항공사 제공

올 설 연휴 인천공항 이용객이 역대 성수기 중 최다에, 2001년 개항 이후 하루 평균 이용객도 가장 많았던 것으로 집계됐다.

인천국제공항공사는 지난 13~18일까지 6일간 인천공항 이용객은 138만6057명(출국 69만3812명·입국 69만2245명)으로 하루 평균 23만1010명으로 나타났다고 19일 밝혔다. 이는 그동안 명절 최다였던 지난해 설 연휴 하루 평균 21만9026명보다 5.5% 증가한 것이다.

또한 지난 14일에는 하루 평균 24만7104명으로, 인천공항 개항 이후 일일 여객 최다를 기록했다. 그동안 하루 여객 최다는 지난 1월 4일 23만9530명이었다. 지난 13일 24만2188명을 기록한 데 이어 하루 만에 또 역대 최고기록을 경신한 셈이다.

특히 하루 평균 여객이 24만명을 넘은 것은 개항 이후 처음이다.

이번 설 연휴 중 출국객이 가장 많은 날은 13만1215명의 지난 14일(전체 24만7104명), 도착여객이 가장 많은 날은 12만2778명의 지난 18일(22만6067명)이다.

지역별로는 동남아가 39만667명(28.4%)으로 가장 많았다. 이어 일본 38만8018명(28.2%), 중국 20만6369명(15%), 동북아 13만7671명(10%), 미주 10만4346명(7.6%), 유럽 7만+1863명(5.2%), 대양주 5만230명(3.6%), 중동 2만791명(1.5%) 등이다.

항공기 운항도 총 7419편으로 하루 평균 1237편을 기록했다. 지난 13일은 1284편으로 인천공항 개항 이후 역대 최다 운항실적을 경신했다. 그동안 항공기 운항 최다는 지난해 10월 3일 1280편이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 설 연휴는 아시아나항공 이전 이후 처음 맞은 성수기로 제1·2여객터미널 출국장별 분담률이 50대 50으로 균형을 이뤄 혼잡이 크게 발생하지 않았다”며 “안정적인 공항 운영을 가능케 한 정부와 인천공항 상주직원들의 노고에 감사드린다”고 말했다.

