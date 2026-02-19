토요일 최고기온 19도 ‘반짝 봄’···일요일 비바람 뒤 다시 ‘쌀쌀’

오는 토요일인 21일까지 맑고 포근한 날씨가 이어지다 22일 일요일 낮 돌풍을 동반한 비가 내린 후 기온이 다시 뚝 떨어지겠다.

기상청은 19일 오전 정례 브리핑을 열고 한반도가 고기압 영향권에 들면서 21일까지 강한 추위 없이 온화한 기온이 유지되겠다고 밝혔다. 20일 전국 낮 최고기온은 10~16도를 보이고 21일에는 12~19도까지 오르겠다.

일본 남동쪽 해상에서 고기압 가장자리를 따라 비교적 온난한 남서풍이 불어든 영향이다. 낮 기온이 오르며 얼어있던 강·호수·저수지 등이 깨질 수 있으니 물가에서 안전사고에 유의해야 한다.

22일 일요일에는 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 중부지방을 중심으로 강한 바람을 동반한 비가 내릴 것으로 기상청은 내다봤다. 특히 21일 밤부터 22일 새벽 사이 강원 영동 지역을 중심으로 강풍 경보 수준의 매우 강한 바람이 불 것으로 예상된다. 서해안·동해안·강원 산지·경북 북동 산지 등에서는 순간풍속 시속 70㎞ 안팎, 나머지 중부내륙에서는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 바람이 거세게 불겠다. 전 해상에서도 물결에 높게 일어 풍랑특보가 발효될 가능성이 크다.

이창재 예보분석관은 “주말 사이 돌풍 형태로 매우 강한 바람이 부는 곳이 있어 각종 시설물 관리에 유의해야 한다”며 “바람이 남서풍에서 북서풍으로 빠르게 바뀌면서 항공편에 영향을 줄 수 있어 비행기 운항 여부도 확인할 필요가 있다”고 말했다.

비바람이 분 이후에는 평년 수준으로 기온이 떨어지겠다. 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 23일 월요일 아침 기온은 영하 6도~3도, 낮 최고기온은 5~14도를 보이겠다.

24일 화요일에는 다시 한번 기압골이 한반도 북쪽을 통과하면서 남부지방에는 비, 그밖에 전국에는 비 또는 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

당분간 서풍계열 바람이 불어오면서 동쪽 지역을 중심으로는 대기가 더 건조해지겠다. 오는 주말엔 바람까지 강하게 부는 만큼 특히 산불 등 화재에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.