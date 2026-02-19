창간 80주년 경향신문

“두부도 K푸드”···풀무원, 작년 미국서 2242억원 ‘역대 최고 매출’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

풀무원은 미국법인의 지난해 두부 매출이 전년 대비 12.2% 증가한 2242억원으로 역대 최고치를 기록했다고 19일 밝혔다.

미국 시장에서의 두부 매출 증가는 미국 현지의 식물성 단백질 수요 증가와 신규 매출처 확대 덕분으로 풀무원은 보고 있다.

특히 단백질 함량과 조리 간편성을 높인 '고단백 두부' 매출이 성장세를 이끌고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“두부도 K푸드”···풀무원, 작년 미국서 2242억원 ‘역대 최고 매출’

입력 2026.02.19 14:51

  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“두부도 K푸드”···풀무원, 작년 미국서 2242억원 ‘역대 최고 매출’

풀무원은 미국법인의 지난해 두부 매출이 전년 대비 12.2% 증가한 2242억원(1억5760만달러)으로 역대 최고치를 기록했다고 19일 밝혔다.

두부는 풀무원 미국법인 전체 매출의 절반 가량을 차지하는 주력 품목이다. 풀무원은 올해로 미국 두부 시장에서 11년 연속 점유율 1위를 기록하고 있다고 설명했다. 2016년 미국 1위 두부 브랜드인 ‘나소야’(Nasoya)를 인수해 두부 사업을 본격적으로 시작했으며, 현재 월마트·타깃·퍼블릭스·크로거 등 미국 주요 대형 유통업체 1만5000여개 매장에서 제품을 판매하고 있다.

미국 시장에서의 두부 매출 증가는 미국 현지의 식물성 단백질 수요 증가와 신규 매출처 확대 덕분으로 풀무원은 보고 있다. 특히 단백질 함량과 조리 간편성을 높인 ‘고단백 두부’(high protein tofu) 매출이 성장세를 이끌고 있다. 1회 섭취량 85g당 단백질 함량이 14g이나 되는 이 제품 매출은 2021년 156억원에서 지난해 415억원으로 3배 가까이 증가했다.

풀무원은 현지 두부 수요에 힘입어 지난해 3분기 말부터 대형 신규 매출처를 확보해 공급을 늘리고 있어 올해도 매출 성장세가 이어질 것으로 기대하고 있다. 이에 따라 올해 1분기 중 미국 매사추세츠주 아이어 두부 공장 생산라인 증설을 완료하고, 캘리포니아주 풀러튼 공장의 연순두부 생산설비도 늘릴 계획이다.

풀무원 관계자는 “미국 내 플렉시테리언(식물성 기반 식품을 주로 먹으면서 육식도 하는 사람)인구가 증가하고 육류 대신 고단백 식물성 식품을 섭취하려는 트렌드가 확산하면서 두부 수요가 지속적으로 증가하고 있다”며 “공급 확대를 통해 기존 소매 채널 성장과 더불어 신규 채널을 적극 공략해 미국 두부 시장 내 리더십을 공고히 할 계획”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글