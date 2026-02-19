“두부도 K푸드”···풀무원, 작년 미국서 2242억원 ‘역대 최고 매출’

풀무원은 미국법인의 지난해 두부 매출이 전년 대비 12.2% 증가한 2242억원(1억5760만달러)으로 역대 최고치를 기록했다고 19일 밝혔다.

두부는 풀무원 미국법인 전체 매출의 절반 가량을 차지하는 주력 품목이다. 풀무원은 올해로 미국 두부 시장에서 11년 연속 점유율 1위를 기록하고 있다고 설명했다. 2016년 미국 1위 두부 브랜드인 ‘나소야’(Nasoya)를 인수해 두부 사업을 본격적으로 시작했으며, 현재 월마트·타깃·퍼블릭스·크로거 등 미국 주요 대형 유통업체 1만5000여개 매장에서 제품을 판매하고 있다.

미국 시장에서의 두부 매출 증가는 미국 현지의 식물성 단백질 수요 증가와 신규 매출처 확대 덕분으로 풀무원은 보고 있다. 특히 단백질 함량과 조리 간편성을 높인 ‘고단백 두부’(high protein tofu) 매출이 성장세를 이끌고 있다. 1회 섭취량 85g당 단백질 함량이 14g이나 되는 이 제품 매출은 2021년 156억원에서 지난해 415억원으로 3배 가까이 증가했다.

풀무원은 현지 두부 수요에 힘입어 지난해 3분기 말부터 대형 신규 매출처를 확보해 공급을 늘리고 있어 올해도 매출 성장세가 이어질 것으로 기대하고 있다. 이에 따라 올해 1분기 중 미국 매사추세츠주 아이어 두부 공장 생산라인 증설을 완료하고, 캘리포니아주 풀러튼 공장의 연순두부 생산설비도 늘릴 계획이다.

풀무원 관계자는 “미국 내 플렉시테리언(식물성 기반 식품을 주로 먹으면서 육식도 하는 사람)인구가 증가하고 육류 대신 고단백 식물성 식품을 섭취하려는 트렌드가 확산하면서 두부 수요가 지속적으로 증가하고 있다”며 “공급 확대를 통해 기존 소매 채널 성장과 더불어 신규 채널을 적극 공략해 미국 두부 시장 내 리더십을 공고히 할 계획”이라고 말했다.