'요트, 서핑, 스쿠버다이빙···' 제주 종목별 거점 해변 특화한다

‘요트, 서핑, 스쿠버다이빙···’ 제주 종목별 거점 해변 특화한다

입력 2026.02.19 14:55

3~9월 제주 해양레저지구 적지 기초조사 용역 추진

해양 레저 활동 적지 조사 등 구체적인 로드맵 제시

2025년 11월 27일부터 30일까지 4일간 제주시 도두항 일원에서 열린 ‘2025 제1회 제주컵 국제요트대회’. 제주도 제공

2025년 11월 27일부터 30일까지 4일간 제주시 도두항 일원에서 열린 ‘2025 제1회 제주컵 국제요트대회’. 제주도 제공

제주도가 요트와 서핑, 스쿠버다이빙과 같은 종목별 거점 해변을 지정해 특화 개발한다. 도는 해양 레저와 관광을 결합한 ‘글로벌 해양레저 허브’ 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 계획의 큰 틀을 보면 제주를 세계적인 해양 레저 허브로 육성한다는 목표 아래 지역 특화 개발, 전용 시설 확충, 전문 인력 양성, 지역 상생 강화 등 4대 핵심 전략을 담고 있다.

특히 도는 사면이 바다인 제주의 특성을 활용해 요트, 서핑, 스쿠버다이빙 등 종목별 거점 해변을 지정해 특화 개발하고, 클럽하우스 등 전용 편의시설을 구축해 지역 경제를 활성화한다는 방침이다.

이 사업은 이재명 대통령의 제주 지역 공약이기도 하다. 도는 지난해 9월 ‘제주 해양레저산업 육성 기본 계획’을 수립한 데 이어 이번 달부터 ‘제주 해양레저지구 적지 기초조사’ 용역을 진행한다.

도는 이 용역 결과를 바탕으로 2030년까지 글로벌 해양레저 허브 구축을 위한 구체적인 로드맵을 수립할 계획이다. 특히 제주 전역을 대상으로 해양레저 활동 적지를 조사해 종목별 육성 방향을 제시할 예정이다. 도 관계자는 “어느 해변은 요트를, 어느 마을은 스쿠버다이빙을 특화로 개발하는 식”이라면서 “이를 통해 해양 레저 관광객을 유치하고, 세계적인 해양 레저 대회를 유치할 수 있는 기반을 마련하게 될 것”이라고 설명했다.

해당 용역에는 총 1억4000만원이 투입된다. 이달 중 발주해 오는 3월부터 9월까지 7개월간 진행한다. 김종수 제주도 해양수산국장은 “적지 기초조사 용역을 시작으로 해양레저 허브 구축을 차근차근 준비해 제주 해양산업을 신성장 동력으로 육성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

댓글