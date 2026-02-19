‘요트, 서핑, 스쿠버다이빙···’ 제주 종목별 거점 해변 특화한다

3~9월 제주 해양레저지구 적지 기초조사 용역 추진 해양 레저 활동 적지 조사 등 구체적인 로드맵 제시

제주도가 요트와 서핑, 스쿠버다이빙과 같은 종목별 거점 해변을 지정해 특화 개발한다. 도는 해양 레저와 관광을 결합한 ‘글로벌 해양레저 허브’ 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 계획의 큰 틀을 보면 제주를 세계적인 해양 레저 허브로 육성한다는 목표 아래 지역 특화 개발, 전용 시설 확충, 전문 인력 양성, 지역 상생 강화 등 4대 핵심 전략을 담고 있다.

특히 도는 사면이 바다인 제주의 특성을 활용해 요트, 서핑, 스쿠버다이빙 등 종목별 거점 해변을 지정해 특화 개발하고, 클럽하우스 등 전용 편의시설을 구축해 지역 경제를 활성화한다는 방침이다.

이 사업은 이재명 대통령의 제주 지역 공약이기도 하다. 도는 지난해 9월 ‘제주 해양레저산업 육성 기본 계획’을 수립한 데 이어 이번 달부터 ‘제주 해양레저지구 적지 기초조사’ 용역을 진행한다.

도는 이 용역 결과를 바탕으로 2030년까지 글로벌 해양레저 허브 구축을 위한 구체적인 로드맵을 수립할 계획이다. 특히 제주 전역을 대상으로 해양레저 활동 적지를 조사해 종목별 육성 방향을 제시할 예정이다. 도 관계자는 “어느 해변은 요트를, 어느 마을은 스쿠버다이빙을 특화로 개발하는 식”이라면서 “이를 통해 해양 레저 관광객을 유치하고, 세계적인 해양 레저 대회를 유치할 수 있는 기반을 마련하게 될 것”이라고 설명했다.

해당 용역에는 총 1억4000만원이 투입된다. 이달 중 발주해 오는 3월부터 9월까지 7개월간 진행한다. 김종수 제주도 해양수산국장은 “적지 기초조사 용역을 시작으로 해양레저 허브 구축을 차근차근 준비해 제주 해양산업을 신성장 동력으로 육성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.