“새학기 준비 대형마트서 해볼까”

3월 새학기가 성큼 다가오고 있다. 자녀들을 위한 신학기 준비를 대형마트에서 해보는 것은 어떨까.

19일 대형마트업계에 따르면 롯데마트는 신학기를 앞두고 오는 25일까지 식기류, 가방, 실내화 등 새학기 용품을 최대 30% 할인 판매한다.

특히 아동 식기류 150여 종을 최대 30% 싸게 판다. 대표 상품으로 넘버블록스 올인원 교정 젓가락 세트를 30% 할인한 9730원에, 디즈니 주토피아2 교정용 젓가락·스푼 케이스를 30% 할인한 1만 430원에 선보인다.

자체 브랜드(PB) ‘오늘좋은’에서는 가방 10종을 새롭게 내놓는다. 오늘좋은 포켓 멀티 백팩은 2만 9900원, 오늘좋은 나일론 지퍼 백팩은 3만 9900원에 판매한다. 나이키 가방 5종도 20% 할인된 가격에 내놓는다.

또 오늘좋은 화이트 EVA 실내화 7종은 6900원에, EVA 학생 슬리퍼 5종은 4900원에 판매한다. 쿠로미·캐치티니핑 등 인기 캐릭터 실내화는 1만원 초·중반대 가격에 구매할 수 있다.

책상용 의자와 메모리폼 방석을 비롯해 필통·스케치북·색연필 등 학용품도 할인가에 판다.

롯데마트 문화센터에서는 신학기를 맞아 ‘볼꾸’(볼펜 꾸미기), ‘백꾸’(가방 꾸미기) 특강도 진행할 예정이다.

이마트도 명절 직후 본격적으로 시작되는 신학기 준비를 위한 할인 행사를 펼친다. 잔스포츠, 이스트팩, 키플링 등 병행수입 가방 전 품목을 행사카드 결제 시 30% 할인 판매한다. 캐릭터 식기는 신세계포인트 적립 시 최대 30%, 써모스 텀블러는 최대 40% 싸게 판다.

아동 실내화는 2족 이상 구매 시 30% 저렴하게 구매할 수 있다. 레노버 태블릿(Y700 3세대), 삼성 갤럭시북4를 행사카드 결제 시 각각 5만원 할인한 52만9000원과 124만9000원에 내놓는다. 캐논·엡손 복합기 전 품목은 최대 20% 할인 판매한다. 또 데코라인 국민책상 수납세트를 22만8000원에, 허리편한 오피스 체어를 2만9900원에 선보인다.

대형마트 한 관계자는 “신학기를 앞두고 식기류와 가방, 실내화 등 주요 신학기 용품을 합리적인 가격에 준비할 수 있도록 행사를 기획했다”고 말했다.