"올해 인테리어 트렌드는 바로 이것"

경향신문

본문 요약

현대L&C가 올해 인테리어 트렌드로 '케어풀'을 제시했다.

현대L&C는 거주·공유·치유 등 3가지 공간에 맞게 '에고 케어' '커넥트 케어' '바이오 케어' 등 총 3가지 테마로 인테리어 트렌드를 소개했다.

에고 케어는 '나를 회복시키는 사적인 쉼의 공간'이라는 뜻이다.

“올해 인테리어 트렌드는 바로 이것”

입력 2026.02.19 15:00

수정 2026.02.19 15:49

  정유미 기자

현대백화점그룹 계열 종합 건자재 기업 현대L&C 제공

현대L&C가 올해 인테리어 트렌드로 '케어풀'을 제시했다.

현대백화점그룹 계열 종합 건자재 기업 현대L&C는 인테리어 트렌드 리포트 '인트렌드 2026·2027'에서 올해의 인테리어 핵심 키워드를 케어풀을 선정했다고 19일 밝혔다.

인트렌드는 현대L&C가 매년 유행이 예상되는 인테리어 트렌드를 소개하는 행사다. 기존에는 건축 및 인테리어 업계 전문가·학계 관계자를 세미나에 초청해 트렌드를 공개했다. 하지만 최근 인테리어와 리모델링에 대한 소비자 관심이 커지고 있는 만큼 올해는 홈페이지에 인트렌드의 주요 내용을 게시했다.

케어풀은 단순한 돌봄을 넘어 공간 전반에 배려와 감수성을 가득 채운다는 의미가 담겼다. 현대L&C는 거주·공유·치유 등 3가지 공간에 맞게 '에고 케어' '커넥트 케어' '바이오 케어' 등 총 3가지 테마로 인테리어 트렌드를 소개했다.

에고 케어는 '나를 회복시키는 사적인 쉼의 공간'이라는 뜻이다. 안방이나 거실같은 거주 공간에는 오크·월넛 등 나무 색상의 소재와 아이보리 컬러톤, 부드러운 조도 등을 활용해 따뜻함을 연출하는 인테리어가 인기를 끌 것으로 예상했다.

두 번째 트렌드인 커넥트 케어는 '정서적 유대를 나누는 공간'이라는 의미다. 라운지나 커뮤니티 시설과 같은 공유 목적의 공간은 은은한 조명과 따뜻한 목재 톤의 마감재가 인기를 끌 것으로 내다봤다.

마지막으로 바이오 케어는 '몸의 균형을 찾는 웰니스 공간'을 뜻한다. 의료시설이나 상담 공간처럼 치유 목적의 시설은 흐르는 듯한 곡선과 간접 조명으로 공간 전체를 디자인해 심리적 긴장감을 완화시키는 인테리어가 확대될 것으로 예측했다.

현대L&C 관계자는 "최신 인테리어 트렌드를 바탕으로 다양한 공간의 디자인은 물론 차별화된 제품들을 지속 선보여 나갈 계획"이라면서 "앞으로도 변화하는 소비자 라이프스타일을 분석해 신제품 개발에 적극 활용할 방침"이라고 말했다.

