유럽이 막은 콘텐츠, 미국이 열어준다?···미, 유럽 콘텐츠 차단 우회 포털 개발 ‘논란’

도널드 트럼프 미국 행정부가 유럽 등지에서 혐오 발언과 테러 선전물 등으로 분류돼 정부가 금지한 콘텐츠에 접근할 수 있도록 하는 온라인 포털을 개발 중이라는 보도가 나왔다. 해당 계획이 현실화할 경우 관세 정책과 그린란드 영유권 주장 등으로 이미 경색된 미국과 유럽의 관계가 더욱 악화할 수 있다는 관측이 제기된다.

18일(현지시간) 로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 해당 사이트가 ‘freedom.gov’ 도메인에 개설될 예정이라고 보도했다. 이용자의 접속 위치가 미국에서 이뤄진 것처럼 보이도록 하는 가상사설망(VPN) 기능 탑재도 논의된 것으로 전해졌다. 한 소식통은 이용자 활동은 추적되지 않을 것이라고 말했다. freedom.gov 도메인은 지난달 12일 등록됐다.

이 프로젝트는 사라 로저스 국무부 공공외교 담당 차관이 주도하고 있는 것으로 알려졌다. 애초 지난주 뮌헨안보회의에서 공개될 예정이었으나 국무부 내부 일부 관계자와 법률 담당자들이 우려를 제기하면서 연기된 것으로 전해졌다.

이번 계획은 무역 갈등과 우크라이나 전쟁 대응, 트럼프 대통령의 그린란드 통제 주장 등으로 이미 긴장 상태에 놓인 미·유럽 관계를 더욱 악화시킬 수 있다는 전망이 나온다. 특히 미국이 타국 시민들에게 자국 법률을 우회하도록 사실상 독려하는 모양새가 될 수 있다는 점에서 외교적 논란이 예상된다.

미 국무부 대변인은 로이터에 유럽을 특정한 검열 우회 프로그램은 없다고 밝히면서도 디지털 자유는 국무부의 우선 과제이며 VPN과 같은 기술 확산도 포함된다고 설명했다. 발표가 연기됐다는 보도와 법무 담당자들의 우려 제기 역시 사실이 아니라고 부인했다.

트럼프 행정부는 보수 진영의 온라인 발언이 억압받고 있다는 문제의식을 외교 정책 기조에 반영해왔다. 반면 유럽은 혐오 발언과 극단주의 선전, 허위정보에 대해 엄격한 규제 정책을 유지하고 있다.

유럽은 유럽연합(EU)이 2023년 8월부터 시행된 디지털서비스법(DSA)과 영국의 온라인안전법 등을 통해 소셜미디어 플랫폼에 불법 혐오 발언과 테러 선전물, 허위정보의 신속한 삭제를 요구하고 있다. 엑스는 지난해 관련 규정 위반으로 1억2000만유로(약 2051억원)의 벌금을 부과받았다. 독일은 2024년 한 해 동안 테러 관련 콘텐츠 1만6771건의 삭제를 명령했다.

전직 미 국무부 관리이자 현재 애틀랜틱 카운슬 유럽센터 소속인 케네스 프로프는 이번 포털 계획이 유럽 규정과 법률에 대한 “직접적인 일격(a direct shot)”에 해당한다고 평가했다. 그는 유럽에서는 이를 미국이 각국의 법률 조항을 좌절시키려는 시도로 인식할 것으로 전망했다.

트럼프 행정부는 ‘표현의 자유 이니셔티브’를 외교 기조로 삼아 디지털 규제 영역에서도 미국 우선주의를 강화하고 있다. 지난해 12월 한국 국회를 통과한 정보통신망법 개정안에 대해서도 “미국 기업에 대한 차별적 규제”라며 공식적인 우려를 표명해왔다.