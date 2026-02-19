창간 80주년 경향신문

봉화 산란계 농장서 또 조류인플루엔자 항원 검출···방역 강화

본문 요약

경북도는 봉화군 소재 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의사환축이 추가로 확인됐다고 19일 밝혔다.

또 해당 농장 산란계 10만여마리에 대한 살처분을 진행하고 있으며 봉화와 인접한 3개 시군에는 이날 정오부터 24시간 동안 농장, 차량, 시설 등에 대해 일시이동중지 조치를 내렸다.

경북지역에서는 지난 6일과 12일 봉화 산란계 농장에서, 10일 성주 육용 오리농장에서 각각 고병원성 조류인플루엔자가 발생했다.

봉화 산란계 농장서 또 조류인플루엔자 항원 검출···방역 강화

입력 2026.02.19 15:21

  • 김현수 기자

고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생농장 출입을 통제하고 있는 모습. 연합뉴스

경북도는 봉화군 소재 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의사환축이 추가로 확인됐다고 19일 밝혔다.

해당 농장은 지난 6일 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생한 봉화군 한 산란계 농장으로부터 약 2.8㎞ 떨어진 곳이다. 장 내 폐사 증가 신고에 따라 검사한 결과 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐다.

고병원성 여부는 농림축산검역본부 정밀검사를 통해 최종 판정되며 결과는 1~3일 정도 소요될 예정이다.

경북도는 의사환축 발생 직후 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 발생 농장 출입 인원과 차량을 전면 통제했다. 또 해당 농장 산란계 10만여마리에 대한 살처분을 진행하고 있으며 봉화와 인접한 3개 시군(영월, 태백, 삼척)에는 이날 정오부터 24시간 동안 농장, 차량, 시설 등에 대해 일시이동중지(Standstill) 조치를 내렸다.

경북지역에서는 지난 6일과 12일 봉화 산란계 농장에서, 10일 성주 육용 오리농장에서 각각 고병원성 조류인플루엔자가 발생했다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “농장에서는 축사 내외 집중 소독과 차단방역 수칙을 철저히 준수하고 임상증상 발견 시 시군 또는 동물위생시험소에 즉시 신고해 달라”고 말했다.

