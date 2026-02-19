식도암 수술 받은 뒤 높아진 ‘이것’ 위험··· 장기간 지속돼 주의 필요

식도암 수술을 받은 환자는 암 때문에 생겼던 만성 염증과 수술 후 골밀도 감소 등의 영향으로 골절 위험이 높아질 수 있으므로 주의가 필요하다는 연구 결과가 나왔다.

삼성서울병원 가정의학과 신동욱·김성혜 교수, 폐식도외과 조종호 교수, 숭실대 정보통계보험수리학과 한경도 교수 연구팀은 식도암 수술 환자의 골절 위험도를 분석해 ‘유럽외과종양학회지(European Journal of Surgical Oncology)’에 발표했다고 19일 밝혔다. 연구진은 국민건강보험공단 자료를 바탕으로 2009~2022년 식도암으로 수술을 받은 환자 4847명과 암 병력이 없는 인구 1만4541명을 성별·연령에 맞춰 짝지어 비교 분석했다.

식도암 환자는 평균 5년, 병력이 없는 대조군은 8년 간 추적 관찰한 결과 식도암 수술을 받은 경우 골절 위험이 46% 더 높은 것으로 나타났다. 부위별로 보면 대퇴(고관절) 골절 위험이 68%, 척추 골절 위험은 66% 더 높아 특히 주의가 필요했다. 연구진은 골절 위험이 상승한 이유로 암으로 인한 만성 염증과 수술 후의 골밀도 감소, 빈혈, 영양 상태 악화, 신체활동 감소 등이 복합적으로 작용했을 것이라고 분석했다.

골절 위험도는 수술 후 경과한 시간에 따라 차이를 보였다. 수술 후 1년 이내에는 골절 위험이 높아지는 경향이 유의미하게 나타나지 않았지만, 1년이 지난 시점을 기준으로 전체 수술 환자의 골절 위험은 61% 더 높아진 것으로 분석됐다. 골절 위험도는 수술 3년 후 57%, 5년 후 51% 더 높은 상태로 유지되면서 장기간 지속되는 양상이 관찰됐다. 연구진은 수술 후 시간 경과에 따라 골절 위험이 차이가 난 데 대해 수술 직후에는 오히려 신체활동이 감소해 낙상이 적게 발생했기 때문이라고 분석했다.

김성혜 교수는 “이번 연구는 국내 식도암 생존자의 골절 위험을 식도암 치료력과 수술 후 시간 경과에 따라 입증한 첫 연구”라며 “식도암 생존자의 골절 예방을 위한 지속적인 관리와 적극적인 치료가 필요하다”고 밝혔다. 신동욱 교수는 “암 치료의 패러다임은 이제 ‘생존’을 넘어 ‘생존과 삶의 질’로 옮겨가야 한다”며 “향후 개인별 골절 예방 및 관리 정책 수립에 이번 연구 결과가 중요한 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.