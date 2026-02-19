지난해 공시 위반 ‘중조치’ 79건…“증권신고서 제출 여부 확인해야”

지난해 국내 증시 활황으로 기업공개(IPO)를 추진하는 비상장 회사가 늘면서 공시 의무 위반 건수도 증가한 것으로 나타났다.

금융감독원이 19일 발표한 ‘2025년 공시 위반 조치 현황’을 보면, 지난해 자본시장법상 공시 의무를 위반한 회사는 상장법인 31개사, 비상장법인 57개사 등 총 88개사였다.

금감원은 이들 회사에 과징금과 증권발행 제한 등 중조치 79건, 경고·주의 등 경조치 64건 등 총 143건을 조치했다. 전년 대비 13건 증가한 것으로 비상장사 비중이 75.5%(108건)였다.

금감원에 따르면 비상장사의 공시 위반은 주로 IPO를 준비하는 과정에서 확인됐다. 비상장사가 투자자 50명 이상에게 증권을 신규 발행하거나 이미 발행된 증권을 매도하면 ‘증권신고서’ 제출 의무가 발생하는데, 이를 인지하지 못해 과징금을 부과받은 사례가 대표적이다.

금감원은 “비상장사가 IPO를 추진할 때 주관사는 과거의 주식 발행 내역 등을 실사하는데 이때 과거 증권신고서 미제출 등 공시 위반이 확인되는 경우가 많았다”고 설명했다.

상장사의 경우 전년(19건)보다 84.2% 증가한 35건의 조치를 받았다. 코스닥 상장사(30건) 공시 위반이 압도적으로 많았다.

금감원은 각 회사가 공시 위반을 예방하기 위해선 공시유형별 증권신고서와 사업보고서 제출 대상인지 확인해야 한다고 당부했다.

금감원은 “증시 불공정거래 근절 원년을 맞아 대규모 자금 모집 관련 증권신고서 거짓 기재와 제출 의무 위반 등 투자자 보호에 영향을 미치는 중요 사건을 중심으로 공시심사 역량을 강화하겠다”고 밝혔다.