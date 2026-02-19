“명절 직후 다이어트 수요 증가”···11번가, 1만원 미만 ‘가성비 홈트레이닝 용품’ 판매

11번가는 1만원 미만 상품을 한데 모아 판매하는 가성비 아이템 전문관인 ‘9900원샵’에서 홈트레이닝 용품을 선보인다고 19일 밝혔다. 명절 직후 증가하는 다이어트 수요를 겨냥한 것이다.

9900원샵에서는 체지방 감소를 위한 유산소 운동용품부터 근력 강화에 필수적인 웨이트 트레이닝 용품까지 1만원 미만으로 구매할 수 있도록 했다.

무선 줄넘기와 훌라후프 등 간편한 유산소 운동용품을 비롯해 푸시업바·악력기 등 근력 강화에 필수적인 웨이트 트레이닝 용품을 판매한다. 제품에 물을 채워 넣어 원하는 대로 중량을 조절할 수 있는 물아령도 준비했다.

요가매트와 자세교정바 등 요가·필라테스용품, 마사지볼과 폼롤러 등과 같은 운동 보조용품, 멀티비타민 등 건강식품, 곤약젤리와 애사비 등 다이어트 식품 등 체중 및 건강 관리를 돕는 상품도 종류별로 갖췄다고 회사 측은 설명했다.

11번가는 9900원샵에서 구매하는 상품의 경우 수량과 관계없이 전 상품을 무료배송으로 받아볼 수 있다고 밝혔다. 홈트레이닝용품 외에 각종 생활용품과 주방용품, 패션·뷰티제품, 문구·사무용품, 공구·인테리어용품, 식품, 모바일 액세서리, 반려동물용품 등 상품 구색도 다양하다.

11번가 관계자는 “고물가 속 가성비 상품과 관련한 선호가 뚜렷한 만큼 올해도 다양한 실속형 제품들을 제공할 것”이라고 말했다.