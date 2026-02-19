창간 80주년 경향신문

캘리포니아주 눈사태에서 ‘아이폰 긴급 SOS’ 기능으로 6명 생존

경향신문

본문 요약

미국 캘리포니아주에서 발생한 눈사태로 8명이 사망한 가운데 위성을 이용하는 아이폰의 긴급SOS 기능 덕에 일행 여러 명이 목숨을 구한 것으로 전해졌다.

아이폰의 긴급SOS 기능은 와이파이나 셀룰러 서비스가 불가능한 지역에서 사용자가 위성을 이용해 구조대에 문자메시지를 보낼 수 있도록 한다.

구조대는 사용자의 위치와 비상 연락처, 휴대전화 배터리 잔량 등의 정보를 확인해 구조에 나설 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

캘리포니아주 눈사태에서 ‘아이폰 긴급 SOS’ 기능으로 6명 생존

입력 2026.02.19 15:48

  • 배시은 기자

18일 캘리포니아주 소다 스프링스 근처 도로가 눈으로 덮여있다. AP연합뉴스

미국 캘리포니아주에서 발생한 눈사태로 8명이 사망한 가운데 위성을 이용하는 아이폰의 긴급SOS 기능 덕에 일행 여러 명이 목숨을 구한 것으로 전해졌다.

18일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 여행객 11명과 가이드 4명으로 이뤄진 일행은 캘리포니아주 북부 시에라 네바다 지역에서 사흘간의 스키 여행을 마치고 17일 오전 귀환하다가 축구 경기장 규모의 눈사태를 만났다.

이 사고로 8명이 목숨을 잃었으며 실종자 1명도 사망한 것으로 추정되고 있다.

가이드 1명을 포함한 6명은 아이폰의 긴급SOS 기능을 이용해 구조대와 연락이 닿았다. 이들은 방수포로 추위를 피하며 여러 시간 기다리다가 해가 지기 직전에 도착한 구조대에 발견됐다.

캘리포니아 당국 관계자는 “직원 중 한 명이 4시간 동안 가이드와 연락을 주고받으면서 구조 활동을 총괄한 팀에 정보를 제공하고 어떤 방식의 구조가 가능한지 조율했다”고 설명했다.

아이폰의 긴급SOS 기능은 와이파이나 셀룰러 서비스가 불가능한 지역에서 사용자가 위성을 이용해 구조대에 문자메시지를 보낼 수 있도록 한다. 구조대는 사용자의 위치와 비상 연락처, 휴대전화 배터리 잔량 등의 정보를 확인해 구조에 나설 수 있다.

아이폰14부터 아이폰17까지 모든 모델에 이 기능이 있으며, 아이폰을 사용하기 시작한 뒤 2년간 무료로 이용할 수 있다고 NYT는 전했다.

위성이 아이폰의 신호를 잡기 위해서는 사용자가 주변이 가로막히지 않은 야외에 있어야 한다. 아이폰 사용자는 와이파이나 셀룰러 서비스 연결이 되지 않을 때 위성을 이용해 가족이나 친구에게 문자를 보낼 수도 있다.

눈폭풍이 불러온 ‘죽음의 스키’···캘리포니아서 스키 타던 여행객 8명 숨져

미국 캘리포니아에서 겨울 폭풍이 이는 가운데 스키를 타던 여행객 등 8명이 사망하고 1명이 실종됐다. 18일(현지시간) AP·AFP 통신에 따르면 캘리포니아주 네바다카운티 보안관실은 주 북부 타호 호수 인근 캐슬피크 지역에서 눈사태에 휩쓸린 스키 여행 참가자 8명이 숨진 채 발견됐다고 밝혔다. 1명은 여전히 눈보라 속에서 실종된 상태로, 40여 명으로...

https://www.khan.co.kr/article/202602190913001#ENT

