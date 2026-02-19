[속보]법원 “윤석열·김용현 내란죄 성립…국헌 문란 폭동 인정”

법원이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의와 김용현 전 국방부 장관에 대한 내란 중요임무 종사 혐의가 성립한다고 판단했다.

이어 "윤석열은 국회 기능을 저지 내지 마비해 상당 기간 기능 제대로 할 수 없게 만드려는 목적을 내심으로 가지고 있었음을 부정하기 어렵다. 군대를 보내 폭동을 일으킨 사실도 인정된다"고 했다.

재판부는 "윤석열, 김용현이 일일이 개별적으로 관여하지 않은 폭동도 있는 것으로 보인다"면서도 "그러나 대법원 판례는 일일이 개별 관여하지 않아도 그 부분까지 내란죄로 책임을 모두 부담한다고 설시하고 있다"며 전체 내란죄로서의 책임을 져야 한다고 판단했다.