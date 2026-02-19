서울아산병원, 고위험 분만 60% 환경에서 ‘월 분만 300건’ 기록

서울아산병원이 지난 1월 한달 동안 분만 329건을 달성했다. 전체 분만 환자 중 중증 임신중독증, 태반조기박리, 자궁 내 성장제한 등 고위험 임신과 태아기형 비중이 60%에 달하는 고난도 진료 환경에서 기록한 성과다.

19일 서울아산병원에 따르면 최근 3년간 서울아산병원에서 시행된 총 6999건의 분만 중 고위험 임신 및 태아기형은 4163건으로 59.5%에 달한 것으로 나타났다. 세부적으로는 중증도가 높은 태아기형이 1517건, 조기양막파수 723건, 전치태반 468건, 조기진통 461건, 자궁 내 성장제한 298건, 중증 임신중독증 288건 등 집중 치료가 필요한 경우가 대부분을 차지했다.

서울아산병원은 2020년부터 본격화된 코로나19 팬데믹과 지난해까지 이어진 의·정 갈등 등 잇따른 위기 상황에서도 월 평균 분만 200건 이상을 유지해온 것으로 나타났다. 국내 주요 상급종합병원 중 최고 수준이다. 미국에서 고난도 분만을 전문적으로 시행하는 메이요 클리닉과 존스홉킨스 병원은 월 200건, 메사추세츠종합병원은 월 300건 안팎의 분만을 시행하며 비슷한 분만 건수를 기록하고 있는 것으로 알려져 있다.

특히 최근에는 고난도 분만 사례도 집중적으로 나왔다. 국내 처음으로 심장이 몸 밖에 나와 있는 ‘심장이소증’을 안고 태어난 아동의 경우나, 심장 크기가 엄지손가락만 한 복잡 선천성심장병을 가진 경우, 국내 최소 체중으로 태어난 아동 등의 분만 및 치료 경험이 축적됐다.

이처럼 위험도가 높은 분만을 주로 시행했음에도 서울아산병원에선 지난해 한해 동안 분만 및 치료 과정에서 안전사고는 1건도 발생하지 않았다. 2004년 국내 최초로 개소한 태아치료센터에서는 연간 약 5000건의 태아 정밀초음파를 시행하며 태아기형을 조기에 진단하는 한편 출생 전부터 출생 후 치료 및 예후 관리까지 통합적으로 제공하고 있다. 개소 이후 태아내시경 수술은 332건, 태아 션트 수술 711건, 고주파 용해술 291건, 태아 수혈 234건 등을 시행한 것으로 나타났다.

원혜성 서울아산병원 산부인과장은 “전체 분만 중 절반 이상이 고위험 임신·태아기형인 어려운 상황에서 달성한 월 분만 300건 기록은 소중한 생명을 포기하지 않고 밤낮없이 헌신한 모든 의료진이 함께 일궈낸 의미 있는 결실”이라며 “앞으로도 신생아과를 비롯한 유관 진료과와 긴밀히 협진하고 태아치료센터 고도화 등을 통해 고난도 분만 분야의 전문성을 더욱 높이며 고위험 산모와 태아들이 안전하게 치료받고 건강하게 집으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.