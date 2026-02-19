“전 세계가 주목하는 서울” 오세훈 ‘북콘서트’서 시민과 대화한다

오세훈 서울시장이 자신의 시정 철학과 현장에서 느꼈던 것들을 담은 책 <서울시민의 자부심을 디자인하다> 출판 기념 북콘서트를 오는 22일 마포구 ‘청년문화공간 JU’에서 연다.

오 시장은 대한민국 ‘서울’이 전 세계의 관심을 받게 되기까지 펼쳐온 역점 사업들을 이날 북 콘서트에서 설명할 예정이다.

오 시장 측은 “2000년대 초만까지만 해도 무채색 도시였던 서울을 전 세계가 주목하는 글로벌 톱5 도시로 도약시킨 과정을 생생히 담았다”라고 설명했다.

현재 정치권을 중심으로 논란의 대상이 된 ‘동대문디자인플라자(DDP)’의 건축부터 현재의 모습에 이르기까지 모든 과정들도 이날 북콘서트에서 설명할 예정이다.

성수동 정보기술(IT) 산업개발진흥지구 지정, 삼표레미콘 부지 개발 과정에서 ‘사전협상제’ 도입을 통한 지역 재투자 활성화 과정 등도 자세히 말할 것으로 전해졌다.

한때 이재명 대통령의 기본소득과 대립각을 세우기도 했던 오세훈표 소득보장모델 실험 ‘디딤돌 소득’의 성과, 많은 시민들이 활용하고 있는 건강관리 애플리케이션 ‘손목닥터9988’ 성공기 등도 함께 이야기할 예정이다.

오 시장은 또 이 자리에서 신속통합기획 2.0을 비롯한 ‘오세훈표’ 주택정책에 대한 밀도있는 대화도 나눌 예정이다. 신통기획 대상지를 비롯해 모아주택, 모아타운 등 정비사업지를 다니며 느꼈던 현장의 분위기와 사업 추진과정에서의 어려움 등도 솔직하게 물어볼 수 있다.

한편 이날 북콘서트에서 서울시장 출마 선언 등은 하지 않는 것으로 알려졌다.

한 관계자는 “현직 시장으로서 그간 해 온 시정 전반에 대해 시민들과 허심탄회한 대화의 장을 열어보려는 취지”라며 “이날 별도의 현장 책 판매도 하지 않는다”라고 말했다.

북콘서트는 이날 오전 10시 30분, 오후 1시, 오후 3시 등 총 3번에 걸쳐 진행한다. 각 회차 별로 1시간~1시간 30분 가량 소요되며, 전 회차 동일한 내용이다.

관계자는 “장소가 협소해 많은 시민들을 모실 수 없어 불가피하게 3번에 나눠 북콘서트를 진행한다”고 설명했다.