미·중이 가세한 'K소비재 열풍'…코트라, 해외 유통망 확대

경향신문

음악·드라마·영화 등 콘텐츠를 바탕으로 한국에 관한 관심이 커지며 화장품·식품·패션 등 일명 'K소비재'가 세계적으로 주목받고 있다.

미국과 중국의 최대 유통 기업 등이 대규모 구매단을 구성해 한국을 찾고 있는 가운데 대한무역투자진흥공사가 소비재 수출 지원 확대에 나선다.

코트라는 19일 해외 조직망을 활용한 '1무역관 1유통망 협력 사업'을 지난해 50개국 87개 무역관 298개 유통망에서 올해 60개국 97개 무역관 336개 유통망으로 확대한다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

미·중이 가세한 ‘K소비재 열풍’…코트라, 해외 유통망 확대

입력 2026.02.19 16:14

수정 2026.02.19 16:15

  • 김경학 기자

50개국 298개 유통망 → 60개국 336개로

콘텐츠 연계한 한류박람회 등 마케팅도 강화

지난달 21일 서울 서초구 코트라 본사에서 열린 ‘월마트 마켓 플레이스·소싱 플라자’에서 상담이 진행되고 있다. 코트라 제공

지난달 21일 서울 서초구 코트라 본사에서 열린 ‘월마트 마켓 플레이스·소싱 플라자’에서 상담이 진행되고 있다. 코트라 제공

음악·드라마·영화 등 콘텐츠를 바탕으로 한국에 관한 관심이 커지며 화장품·식품·패션 등 일명 ‘K소비재’가 세계적으로 주목받고 있다. 미국과 중국의 최대 유통 기업 등이 대규모 구매단을 구성해 한국을 찾고 있는 가운데 대한무역투자진흥공사(코트라)가 소비재 수출 지원 확대에 나선다.

코트라는 19일 해외 조직망을 활용한 ‘1무역관 1유통망 협력 사업’을 지난해 50개국 87개 무역관 298개 유통망에서 올해 60개국 97개 무역관 336개 유통망으로 확대한다고 밝혔다.

이 사업은 무역관마다 1개 이상의 현지 유통망을 발굴해 국내 소비재 기업이 현지 유통망에 입점시키는 사업이다. 입점뿐 아니라 입점 후 팝업 쇼케이스, 라이브커머스, 인플루언서 마케팅 등과 연계해 안정적인 수출 확대를 지원한다.

코트라에 따르면 세계 주요 유통 기업들은 한국 소비재를 중요한 성장 동력으로 주목하고 있다. 지난달 21일 세계 1위 유통기업 ‘월마트’ 해외 사업·구매를 총괄하는 12명의 고위급 구매단이 방한해 국내 기업 200여개사와 구매 상담회를 진행했다. 중국 최대 숏폼·라이브커머스 플랫폼 ‘더우인’도 지난달 26일 90명 규모의 구매단을 구성해 한국을 찾았다.

1무역관 1유통망 협력 사업은 특히 필리핀 대표 창고형 유통기업 ‘랜더스’, 중남미 최대 온라인 유통기업 칠레의 ‘메르까도리브레’ 등 동남아와 중남미에서 성과를 거두고 있다.

코트라는 소비재 해외 마케팅도 강화한다. 콘텐츠와 연계한 종합 마케팅 행사인 한류박람회를 오는 6월 아랍에미리트연합(UAE) 두바이, 9월 베트남 하노이에서 각각 개최한다. 신흥국 유통망과의 협력을 강화하기 위한 소비재 쇼케이스 전시상담회 ‘K라이프스타일’도 중국과 멕시코에서 개최할 예정이다.

수시로 기준이 변하는 국가별·제품별 인증과 관련해 기업들의 어려움을 해소해주기 위해 20개 주요 무역관에 ‘소비재 인증 지원 데스크’를 신설한다. 코트라 관계자는 “동남아나 중앙아시아 등 전산화가 뒤처진 신흥국가일수록 애매한 인증 업무 처리, 부족한 영문 자료, 의사소통 한계 등으로 우리 기업의 어려움이 가중되고 있다”고 설명했다.

강경성 코트라 사장은 “소비재는 K컬처 확산과 선순환을 일으키며 수출 품목 다변화에 핵심 역할을 하고 있다”며 “올해는 전세계 유통망과 협력체계를 강화해 K소비재 수출을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

