글로벌 악재에도 오른 코스피, 5600선 안착하며 사상 최고치 마감

설연휴 이후 첫 거래일인 19일 코스피 지수가 5600포인트를 넘으면서 또다시 사상 최고치를 갈아치웠다. 미국과 이란의 긴장 고조, ‘인공지능(AI) 공포’ 등 글로벌 악재에도 불구하고 상승 마감한 것이다. 삼성전자도 ‘19만전자’에 올라 ‘20만’ 고지를 눈앞에 뒀다. 코스닥 지수는 외국인 순매수에 힘입어 5% 가까이 급등했다.

이날 코스피는 전장보다 170.24포인트(3.09%) 상승한 5677.25로 장을 종료했다. 지수는 전장 대비 135.08포인트(2.45%) 오른 5642.09로 출발한 뒤 한때 5681.65까지 뛰기도 했다. 개인, 외국인이 각각 8608억원, 9232억원 순매도했지만 기관이 1조6381억원 순매수하며 오름세를 주도했다.

코스닥 역시 전장보다 54.63포인트(4.94%) 오른 1160.71에 마감했다. 코스닥 시장에서는 매수세가 지나치게 몰려 올해 들어 두 번째로 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다. 코스닥 시장에서는 기관은 1조429억원, 외국인은 8571억원 순매수했다.

상승을 이끈 종목은 역시 메모리 반도체였다. 삼성전자는 이날 4.69% 급등해 19만원에 거래를 마쳤다. 최근 공개된 미 증권거래위원회(SEC)의 기관투자가 포트폴리오 현황 보고서에서 주요 기관과 헤지펀드들이 메모리반도체 기업 투자를 크게 늘렸다는 소식이 전해진 게 영향을 미쳤다. SK하이닉스도 이날 한때 91만2000원을 기록하며 장중 ‘90만닉스’에 도달하기도 했다.

최근 미 증시를 짓누르는 ‘AI 공포’도 국내 증시에는 부정적 영향을 주지 못했다. 인공지능이 코딩 및 지식 서비스를 빠르게 대체할 것이라는 우려로, 미국에선 기업용 소프트웨어 서비스(SaaS) 회사 주가가 급락했다. 그러나 이는 오히려 국내 반도체 기업들에는 호재로 받아들여졌다. 김재승 현대차증권 연구원은 이날 “AI의 파괴적인 능력에 대한 우려가 미국 증시를 뒤덮고 있지만 AI의 능력이 강력할수록 AI 투자 경쟁은 이어질 것”이라며 “이는 반도체 업종엔 수혜”라고 말했다.

이란에 대한 미국의 군사작전이 임박했다는 관측이 나오면서 지정학적 불확실성도 커졌지만 국내 조선·방산업종은 상승세를 나타냈다. 방위산업 지정 조선업체인 한화오션은 전 거래일보다 8.24% 오른 14만500원에 장을 마쳤다. 한화에어로스페이스(3.71%), HJ중공업(6.47%), 현대로템(3.97%) 등도 상승률이 높았다.

다만 중동발 불안은 장기적인 측면에서 유가에 악영향을 끼칠 수 있다. 미국과 이란이 핵협상 난항을 겪고 있다는 소식에 18일(현지시간) 국제유가는 4% 이상 올랐다. 유가의 상승압력은 물가를 밀어올려 향후 금리 인하를 어렵게 할 수 있다. 더군다나 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 지난달 회의에서 금리인상 시나리오를 검토했다는 소식까지 들려오는 등 금리 불확실성은 여전히 큰 상태다.